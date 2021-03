Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ τα βάζει με τον Χάρι: Τουλάχιστον εγώ δεν ντύθηκα Χίτλερ, ούτε έπαιζα γυμνός μπιλιάρδο (vid)

Τα όσα είπαν ο πρίγκιπας Χάρι και η κόρη του, Μέγκαν Μαρκ, στην πολυσυζητημένη συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ, σχολίασε και ο Τόμας Μαρκλ. Μιλώντας στην εκπομπή, Good Morning Britain ο πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ περνά στην αντεπίθεση και ανασύρει ιδιαίτερα ντροπιαστικές στιγμές από το παρελθόν του γαμπρού του.

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ απέρριψε τους ισχυρισμούς της ότι την πρόδωσε, τονίζοντας ότι όλοι κάνουμε λάθη και ότι έχει ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη για αυτά. «Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ντυθεί Χίτλερ ούτε έχω παίξει γυμνός μπιλιάρδο» σχολίασε ο Τόμας Μαρκλ, αναφερόμενος σε παπαρατσικά ενσταντανέ της «επαναστατικής» νιότης του πρίγκιπα Χάρι.

Υπενθυμίζεται ότι η Sun είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες του πρίγκιπα Χάρι σε νεαρή ηλικία, να βρίσκεται σε πάρτι φίλων το 2005, φορώντας στο μπράτσο του τη χιτλερική σβάστικα. Σάλο είχαν προκαλέσει και ολόγυμνες φωτογραφίες του από πάρτι σε πισίνα ξενοδοχείου του Λας Βέγκας το 2012.

Στη συνέντευξη του ο πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ είπε ότι, παρόλο που αναγνωρίζει ότι την απογοήτευσε, το ίδιο έκανε κι εκείνη σ’ αυτόν, όταν έκοψε κάθε επαφή μετά το χειρουργείο που έκανε στην καρδιά του, πριν από τρία χρόνια. «Η ουσία είναι ότι δεν με έχασε. Βγήκε και είπε σε δήλωσή της ότι με έχασε, αλλά δεν με έχασε. Ήμουν και είμαι πρόθυμος να βρίσκομαι πάντα στο πλευρό της, εφόσον το θελήσει η ίδια», σημείωσε ο Τόμας Μαρκλ.

Ο πατέρας της Δούκισσας του Σάσεξ περιέγραψε όμως και την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον πρίγκιπα Χάρι, μετά τη σοβαρή επέμβαση που έκανε στην καρδιά. «Ο Χάρι μου είπε ότι, αν τον είχα ακούσει, δεν θα είχαν συμβεί όλα αυτά. Ακούγοντάς τον από το κρεβάτι του νοσοκομείου και ενώ ήμουν με τους ορούς, θεώρησα πως αυτό ήταν κάπως ξιπασμένο και έτσι το έκλεισα» είπε μεταξύ άλλων ο Τόμας Μαρκλ.

'I don't think the royal family are racist at all. I don't think the British are racist.'



