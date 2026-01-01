O πλανήτης υποδέχτηκε το 2026: Πυροτεχνήματα και εντυπωσιακά σόου σε κάθε άκρη της Γης

Με εντυπωσιακά θεάματα, αμέτρητα πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό, σόου με drones που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς αλλά και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο αποχαιρέτησαν το 2025 και υποδέχθηκαν το 2026, με την ευχή το νέο έτος να φέρει ειρήνη, χαρά και μεγαλύτερη αλληλεγγύη.

Η Πρωτοχρονιά του 2026 μετατράπηκε σε παγκόσμιο θέαμα, με το νέο έτος να κάνει την είσοδό του μέσα από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, φώτα και φαντασμαγορικά σόου, εικόνες που κατέκλυσαν το ίντερνετ.

Το νέο έτος έκανε πρώτα την εμφάνισή του στα νησιά που βρίσκονται πλησιέστερα στη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το 2026 υποδέχθηκαν νωρίτερα από όλους περιοχές όπως το Κιριμπάτι (Νήσος Χριστουγέννων), η Τόνγκα και η Νέα Ζηλανδία.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το 2026 με ένα εντυπωσιακό σόου 40.000 πυροτεχνημάτων που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, λίγες εβδομάδες μετά την αιματηρή επίθεση σε εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

Σε μήνυμά του, ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζι τόνισε ότι η χαρά της νέας αρχής συνοδεύεται από τη θλίψη για τις απώλειες της χρονιάς που πέρασε.

Στο Χονγκ Κονγκ, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις πυροτεχνημάτων ακυρώθηκαν ως ένδειξη πένθους για τους 161 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε φονική πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών τον Νοέμβριο.

Στη Σεούλ, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Bosingak, όπου η ιστορική μπρούτζινη καμπάνα χτύπησε 33 φορές τα μεσάνυχτα, μια παράδοση με ρίζες στη βουδιστική κοσμολογία που συμβολίζει τους 33 παραδείσους και θεωρείται ότι απομακρύνει την κακοτυχία, φέρνοντας ειρήνη και ευημερία.

Η Κίνα, με πληθυσμό περίπου 1,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους, υποδέχθηκε επίσης το 2026, όπως και οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία και τμήματα της Ινδονησία. Το νέο έτος καλωσόρισαν ακόμη η Μογγολία, η Ταϊβάν, το Μπρουνέι, το Ιρκούτσκ, το Περθ, η Σιγκαπούρη, το Μακάο και περιοχές της Ανταρκτικής.

Για πολλούς λαούς της Ασίας, το νέο έτος αποτελεί τη σημαντικότερη γιορτή. Στο Πεκίνο, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει τους εορτασμούς, υπό τους ήχους παραδοσιακών τυμπάνων.

Στην Ευρώπη, ξεχωριστή ήταν η περίπτωση της Κροατία, όπου το πρωτοχρονιάτικο πάρτι ξεκίνησε από νωρίς. Στην πόλη Φούζινε, η αντίστροφη μέτρηση γίνεται εδώ και χρόνια το μεσημέρι, μια παράδοση που έχει πλέον εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Οι παρευρισκόμενοι χόρεψαν, αντάλλαξαν ευχές και σαμπάνια, ενώ οι πιο τολμηροί βούτηξαν στα παγωμένα νερά της λίμνης Μπάγιερ.

Στις Νέα Υόρκη, η αλλαγή του χρόνου πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Από νωρίς, οι αρχές έστησαν κιγκλιδώματα και υποδομές ασφαλείας στην Times Square, ενόψει της παραδοσιακής πτώσης της μπάλας.

Μήνυμα για τη νέα χρονιά έστειλε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας αισιοδοξία για το 2026 μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Εικόνες από τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς

Στο Κίεβο, οι Ουκρανοί εν μέσω πολέμου, γιορτάζουν το νέο έτος γεμάτοι ελπίδα για τον τερματισμό του, πιο λιτά.

Στη Γάζα, Παλαιστίνιοι εξέφρασαν την ελπίδα ότι το 2026 θα φέρει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.