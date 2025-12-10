Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο πόλεμος κατά του «woke» χτύπησε και τη γραμματοσειρά στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Τέλος η Calibri, μόνο Times New Roman

Ο Μάρκο Ρούμπιο αλλάζει τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο / REUTERS / Annabelle Gordon

Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μια γραμματοσειρά έπεσε θύμα του πολέμου κατά του «woke» αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο αποφάσισε να καταργήσει τη γραμματοσειρά Calibri που χρησιμοποιούν επισήμως οι επικοινωνίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέδωσε υπόμνημα την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, αναφέροντας ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τη γραμματοσειρά Calibri. Αντιθέτως, επιλέγει να επιστρέψει στην Times New Roman «ως την τυπική του γραμματοσειρά», όπως μεταφέρουν οι New York Times.

Η ανατροπή γίνεται «για να αποκατασταθεί η ευπρέπεια και ο επαγγελματισμός στα γραπτά προϊόντα του Υπουργείου και να καταργηθεί ακόμη ένα σπάταλο πρόγραμμα D.E.I.A. [Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility]», ανέφερε το υπόμνημα του Ρούμπιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αν και παρουσιάστηκε κυρίως ως ζήτημα σαφήνειας και επισημότητας στην παρουσίαση εγγράφων, η οδηγία του Ρούμπιο προς όλες τις διπλωματικές αποστολές παγκοσμίως απέδωσε την ευθύνη σε «ριζοσπαστικά» προγράμματα διαφορετικότητας, ισότητας, ένταξης και προσβασιμότητας, τα οποία – όπως υποστήριξε – οδήγησαν σε μια λανθασμένη και αναποτελεσματική μετάβαση από τη serif γραμματοσειρά Times New Roman στη sans serif Calibri για τα επίσημα έγγραφα του υπουργείου.

«Αυτό το πρότυπο μορφοποίησης ευθυγραμμίζεται με την οδηγία του Προέδρου “One Voice for America’s Foreign Relations” (Μία φωνή για τις εξωτερικές σχέσεις της Αμερικής), υπογραμμίζοντας την ευθύνη του Υπουργείου να παρουσιάζει μια ενιαία, επαγγελματική φωνή σε όλες τις επικοινωνίες», ανέφερε το υπόμνημά του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του προέδρου Τζο Μπάιντεν, Αντόνι Μπλίνκεν, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το Calibri το 2023 για να βελτιώσει την προσβασιμότητα για τους αναγνώστες με αναπηρίες, σύμφωνα με την NYT. Πρόκειται για μια γραμματοσειρά sans-serif, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως πιο ευανάγνωστες, σύμφωνα με μια μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας του 2022.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
205
163
113
104
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ουκρανία: Τα σημάδια ότι ο Πούτιν προετοιμάζεται για παρατεταμένο πόλεμο την ώρα που το χάσμα μεταξύ Τραμπ και Ευρώπης μεγαλώνει
Καθώς οι μάχες παραμένουν σφοδρές και οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις βαλτώνουν, η Μόσχα πολλαπλασιάζει τα μηνύματα ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τη στρατιωτική της προσπάθεια
Ουκρανοί στρατιώτες στο μέτωπο
Οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στο Pornhub για το 2025 – Τι έψαξαν οι Έλληνες και ο όρος-έκπληξη στη Ρωσία
Το Pornhub δημοσιεύσε τον ετήσιο απολογισμό του και αποκαλύπτει τις τάσεις που κυριάρχησαν στις αναζητήσεις του 2025 – Κάποιες επιβεβαιώνουν τη διαμόρφωση των συνηθειών, ενώ άλλες εντυπωσιάζουν με την αιφνίδια άνοδό τους
Άνδρας με καπέλο που φέρει το λογότυπο του Pornhub
Τα κρυφά παιδιά του Βλαντίμιρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα – Σπάνιες εικόνες τα δείχνουν να θέλουν να γίνουν γυμναστές όπως η μητέρα τους
Φωτογραφίες και βίντεο που διέρρευσαν από τη Ρωσία δείχνουν για πρώτη φορά τους φερόμενους ως γιους του Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι εκπαιδεύονται στη γυμναστική υπό την επίβλεψη της Αλίνας Καμπάεβα, της πρώην ολυμπιονίκης
Οι εικόνες των κρυφών γιων του Πούτιν
Newsit logo
Newsit logo