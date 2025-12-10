Ο πόλεμος κατά του «woke» χτύπησε και τη γραμματοσειρά στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Τέλος η Calibri, μόνο Times New Roman

Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μια γραμματοσειρά έπεσε θύμα του πολέμου κατά του «woke» αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο αποφάσισε να καταργήσει τη γραμματοσειρά Calibri που χρησιμοποιούν επισήμως οι επικοινωνίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέδωσε υπόμνημα την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, αναφέροντας ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τη γραμματοσειρά Calibri. Αντιθέτως, επιλέγει να επιστρέψει στην Times New Roman «ως την τυπική του γραμματοσειρά», όπως μεταφέρουν οι New York Times.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανατροπή γίνεται «για να αποκατασταθεί η ευπρέπεια και ο επαγγελματισμός στα γραπτά προϊόντα του Υπουργείου και να καταργηθεί ακόμη ένα σπάταλο πρόγραμμα D.E.I.A. [Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility]», ανέφερε το υπόμνημα του Ρούμπιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αν και παρουσιάστηκε κυρίως ως ζήτημα σαφήνειας και επισημότητας στην παρουσίαση εγγράφων, η οδηγία του Ρούμπιο προς όλες τις διπλωματικές αποστολές παγκοσμίως απέδωσε την ευθύνη σε «ριζοσπαστικά» προγράμματα διαφορετικότητας, ισότητας, ένταξης και προσβασιμότητας, τα οποία – όπως υποστήριξε – οδήγησαν σε μια λανθασμένη και αναποτελεσματική μετάβαση από τη serif γραμματοσειρά Times New Roman στη sans serif Calibri για τα επίσημα έγγραφα του υπουργείου.

«Αυτό το πρότυπο μορφοποίησης ευθυγραμμίζεται με την οδηγία του Προέδρου “One Voice for America’s Foreign Relations” (Μία φωνή για τις εξωτερικές σχέσεις της Αμερικής), υπογραμμίζοντας την ευθύνη του Υπουργείου να παρουσιάζει μια ενιαία, επαγγελματική φωνή σε όλες τις επικοινωνίες», ανέφερε το υπόμνημά του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του προέδρου Τζο Μπάιντεν, Αντόνι Μπλίνκεν, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το Calibri το 2023 για να βελτιώσει την προσβασιμότητα για τους αναγνώστες με αναπηρίες, σύμφωνα με την NYT. Πρόκειται για μια γραμματοσειρά sans-serif, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως πιο ευανάγνωστες, σύμφωνα με μια μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας του 2022.