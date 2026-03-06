«Ο πόλεμος στο Ιράν θα διαρκέσει 4 με 6 εβδομάδες» λέει ο Λευκός Οίκος

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλό δρόμο ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο του εναέριου χώρου στο Ιράν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Παράλληλα υποστήριξε πως οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν μπορούν να ολοκληρωθούν σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Ακόμη ανέφερε πως η Ουάσιγκτον εξετάζει πιθανούς υποψηφίους για την ηγεσία του Ιράν, μόλις μια ημέρα μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν λόγο για τον επόμενη ηγέτη του Ιράν.

«Γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πρόσωπα που εξετάζονται από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα για αυτό», δήλωσε η Λέβιτ.

Ο Λευκός Οίκος σχολίασε και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο «άνευ όρων παράδοση».

«Αυτό που εννοεί ο πρόεδρος είναι ότι, όταν εκείνος ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ διαπιστώσει ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις ΗΠΑ και ότι οι στόχοι της επιχείρησης «Epic Fury» έχουν πλήρως επιτευχθεί, τότε το Ιράν ουσιαστικά θα βρίσκεται σε κατάσταση άνευ όρων παράδοσης, είτε το δηλώσει επισήμως είτε όχι», ανέφερε η Καρολάιν Λέβιτ.

«Ειλικρινά δεν έχουν και πολλούς ανθρώπους για να το πουν αυτό εκ μέρους τους, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν εξουδετερώσει περισσότερους από 50 ηγέτες του πρώην τρομοκρατικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Ανώτατου Ηγέτη», τόνισε επίσης.

Τέλος ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες στο Ιράν.