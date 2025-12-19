Συμβαίνει τώρα:
Ο Πούτιν απειλεί την Ευρώπη με πόλεμο: Μην τολμήσετε να προχωρήσετε σε αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ

Το Καλίνινγκραντ είναι ρωσικός θύλακας με λιμάνι που βρίσκεται μεταξύ της Πολωνίας και της Λιθουανίας στη Βαλτική Θάλασσα
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Alexander Nemenov / Pool via REUTERS

Με κατηγορηματικό τρόπο ο Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε την Ευρώπη με πόλεμο μεγάλης κλίμακας, στην διάρκεια της μαραθώνιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα (19.12.2025) στην οποία μεταξύ άλλων έριξε στη Δύση και στο Κίεβο το «μπαλάκι» των ευθυνών για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Μια από τις ερωτήσεις που δέχθηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν ήταν για την αντίδραση της Ρωσίας σε περίπτωση που το NATO προχωρήσει σε αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ, με τον ίδιο να απαντάει με κυνισμό ότι μια τέτοια κίνηση θα απαντηθεί με πόλεμο ενάντια στην Ευρώπη.

«Ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Αν τέτοιες απειλές απευθυνθούν εναντίον του Καλίνινγκραντ, θα τις εξουδετερώσουμε. Όλοι πρέπει να το κατανοήσουν αυτό και να συνειδητοποιήσουν ότι ενέργειες αυτού του είδους θα οδηγήσουν σε πρωτοφανή κλιμάκωση της σύγκρουσης, μεταφέροντάς την σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο και επεκτείνοντάς την σε μια ευρείας κλίμακας ένοπλη σύγκρουση. Όλοι πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Το Καλίνινγκραντ είναι ένας ρωσικός θύλακας με λιμάνι και αποτελεί διοικητικό κέντρο της ομώνυμης περιφέρειας, που βρίσκεται μεταξύ της Πολωνίας και της Λιθουανίας στη Βαλτική Θάλασσα.

Δυτικές χώρες, κυρίως της Βαλτικής, έχουν θέσει κατά διαστήματα θέμα αποκλεισμού του θύλακα, καθώς συχνά – πυκνά βρίσκεται στο προσκήνιο.

Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, ισπανικό στρατιωτικό αεροσκάφος – στο οποίο επέβαινε η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργαρίτα Ρόμπλες – δέχθηκε παρεμβολή στο GPS ενώ πετούσε κοντά στο Καλίνινγκραντ με προορισμό τη Λιθουανία.

Τον περασμένο Αύγουστο, δημοσίευμα της Bild ανέφερε πως δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν ότι η Ρωσία κατασκευάζει εδώ και δύο χρόνια μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση ραδιοηλεκτρονικής αναγνώρισης στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, μόλις 25 χιλιόμετρα από τα σύνορα του NATO.

Με βάση αυτά τα γεγονότα, τις πληροφορίες ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει πυραύλους Iskander στον θύλακα, αλλά και τα σενάρια μιας επικείμενης σύγκρουσης με τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια, ανώτερος αξιωματικός του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του, Τζουζέπε Κάβο Ντράγκονε, είχε αναφέρει ότι «το Καλίνινγκραντ θα ήταν η πρώτη περιοχή που θα βρισκόταν στο στόχαστρο αν η Μόσχα αποφάσιζε να επιτεθεί σε οποιονδήποτε μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας».

«Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε επιθετικότητα από εκείνη την πλευρά. Αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι οποιαδήποτε πρόκληση ή επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί κατάλληλα», είχε πει στις αρχές Δεκεμβρίου ο Ντράγκονε.

Πηγή: OnAlert.gr

