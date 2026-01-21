Κόσμος

Ο Πούτιν «εξετάζει» την πρόταση Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης: «Δεν μας αφορά η Γροιλανδία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ υποστήριξε πως ο Πούτιν έχει ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση
FILE - President Donald Trump, right, shakes the hand of Russia's President Vladimir Putin during a joint press conference at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Aug. 15, 2025. (AP Photo/Jae C. Hong, File)
Βλάντιμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ / Reuters

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από το υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση που του απηύθυνε ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου η Ρωσία να συμμετάσχει στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει λάβει εντολή να μελετήσει τα έγγραφα που μας έχουν σταλεί και να συμβουλευτεί τους στρατηγικούς εταίρους μας για το θέμα αυτό», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης, ευχαριστώντας παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρωτοβουλία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ υποστήριξε πως ο Πούτιν έχει ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση που του απηύθυνε.

Για το 1 δισεκατομμύριο δολάρια που απαιτείται για την ένταξη στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ο Πούτιν εκτίμησε πως θα μπορούσε να καταβληθεί από «ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση», εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Ανέφερε επίσης πως τα υπόλοιπα ρωσικά κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για «την ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις εχθροπραξίες, μετά τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, να εκπονήσει σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το ουσιώδες είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει θετικό αντίκτυπο στην μακροπρόθεσμη επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, στη βάση σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο ρώσος πρόεδρος και συμπλήρωσε πως η Μόσχα θα υποστηρίξει «όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διεθνούς σταθερότητας».

Σχολιάζοντας την επιδίωξη του Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία». Παράλληλα, επέκρινε τη Δανία λέγοντας πως αντιμετώπιζε τη Γροιλανδία «ως αποικία της» και ότι της φέρθηκε με «σκληρό τρόπο».

Κόσμος
