Ο Πούτιν και το «μυστικό παλάτι» των 100 εκατ. λιρών στην κατεχόμενη Κριμαία – Κρυοθάλαμος, ιδιωτικό νοσοκομείο και χρυσά μπάνια

Ένα υπερπολυτελές παλάτι αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων λιρών στην κατεχόμενη Κριμαία, κατηγορείται ότι απέκτησε κρυφά ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με αποκαλυπτική έρευνα της ομάδας του δολοφονημένου Αλεξέι Ναβάλνι.

Το συγκρότημα του Πούτιν, χτισμένο στην άκρη ενός γκρεμού στο ακρωτήριο Άγια, στη νότια Κριμαία, φέρεται να διαθέτει ιδιωτικό νοσοκομείο, χειρουργείο, κρυοθάλαμο αναζωογόνησης και μπάνια με επιχρυσωμένα είδη υγιεινής.

Το τεράστιο συγκρότημα είχε αρχικά κατασκευαστεί για τον έκπτωτο Ουκρανό πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ωστόσο, μετά την κατάσχεσή του, μετατράπηκε – σύμφωνα με τους ερευνητές – σε «ένα γιγάντιο παλάτι» που ανήκει στον Ρώσο πρόεδρο.

Η κύρια κατοικία εκτείνεται σε σχεδόν 9.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ένα δεύτερο κτίριο, χτισμένο στον γκρεμό και κρυμμένο κάτω από διαμορφωμένους κήπους, φτάνει τα 5.000 τετραγωνικά. Το συγκρότημα περιλαμβάνει προβλήτα, τεχνητή παραλία με λευκή άμμο, καθώς και ελικοδρόμιο.

Σύμφωνα με έγγραφα και φωτογραφικό υλικό, οι εσωτερικοί χώροι ξεπερνούν σε χλιδή ακόμη και άλλα γνωστά παλάτια του Πούτιν, όπως αυτά στο Βαλντάι και στο Γκελεντζίκ. «Η υπερβολή της πολυτέλειας φτάνει στο σημείο να προκαλεί ναυτία», σχολιάζει η ομάδα του Ναβάλνι.

Το παλάτι, σύμφωνα με την Dailymail, διαθέτει ακόμα δύο «βασιλικά υπνοδωμάτια» σε ξεχωριστές πτέρυγες. Μόνο το κυρίως υπνοδωμάτιο του Πούτιν φτάνει τα 240 τετραγωνικά μέτρα, με μπάνιο 50 τετραγωνικών. Τα μπάνια φέρονται να είναι εξοπλισμένα με χρυσές σκάλες και χερούλια καθώς και τζακούζι.

Στο συγκρότημα υπάρχει επίσης σινεμά και γυναικείο υπνοδωμάτιο, που σύμφωνα με τους ερευνητές είναι για την Αλίνα Καμπάεβα – την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής που φέρεται να είναι η επί χρόνια ερωμένη του Βλαντιμίρ Πούτιν – καθώς και δωμάτια για τα δύο ανήλικα παιδιά τους και για αξιωματικό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας.

Ολόκληρος όροφος έχει μετατραπεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο, εξοπλισμένο με ιατρεία, οδοντιατρικό θάλαμο, πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο και σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα από τη Γερμανία και τη Φινλανδία. Η ύπαρξη κρυοθαλάμου, θεωρείται ακόμη μία ένδειξη της εμμονής του με την υγεία του.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που εξέτασε η ομάδα Ναβάλνι, το παλάτι χρηματοδοτήθηκε μέσω του ίδιου δικτύου εταιρειών που χρησιμοποιήθηκε και για το κτήμα του Γκελεντζίκ. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε περίπου 10 δισ. ρούβλια – σχεδόν 100 εκατ. λίρες – ποσό που οι ερευνητές χαρακτηρίζουν ευθέως «δωροδοκία προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν».