Ιστορική σύνοδος για την Ουκρανία: Σχέδια Τραμπ για συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι και μετά τριμερή

«Σε μία – δύο εβδομάδες από τώρα θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτόν τον τρομακτικό πόλεμο», δήλωνε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ιστορικής συνόδου για την Ουκρανία με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. Βέβαια η βραδιά θα εξελισσόταν σε ένα πραγματικό θρίλερ, με μεταμεσονύχτια «παζάρια» πίσω από τις κάμερες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «γνωρίζει ότι και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να βρεθεί μια λύση» στον πόλεμο της Ουκρανίας. «Έχουμε δύο μέρη που δηλώνουν πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι εφικτό, θα μπορέσουμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές που χάνονται κάθε εβδομάδα», πρόσθεσε.

Κατά την έναρξη της συνόδου, μετά την «οικογενειακή φωτογραφία», ο Τραμπ είπε ότι θα επικοινωνήσει με τον Πούτιν μετά τη λήξη των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον. «Ίσως να έχουμε μια σπουδαία, τριμερή συνάντηση στο μέλλον», είπε.

Και όντως… Λίγο αργότερα, ο Τραμπ σηκώθηκε από το τραπέζι των επίσημων συνομιλιών με τους ηγέτες, τηλεφώνησε στον Πούτιν και στη συνέχεια επέστρεψε για συζητήσεις αλλά πλέον, σε άλλο επίπεδο: Με μόνο τους Ευρωπαίους ηγέτες στο δωμάτιο, σε πιο «πριβέ» κατάσταση.

Τραμπ: «Θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση»

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ανάρτηση στο Truth Social, αναφέρονται ότι μετά το πέρας των συναντήσεων «τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι.

Μετά τη συνάντηση αυτή, θα πραγματοποιηθεί μια τριμερής συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι δύο Πρόεδροι και εγώ».

Την ίδια ώρα, οι FT δημοσίευαν ότι η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα 100 δισ. από τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκά κονδύλια, ως αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας.

Ευχαριστίες και φιλοφρονήσεις στους Ευρωπαίους ηγέτες

Νωρίτερα, στη συνάντησή του με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε προσωπικά όλους τους παριστάμενους, χαρακτηρίζοντας «φίλους» του τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και «σπουδαία ηγέτιδα» την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας για τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι «κάνει εξαιρετική δουλειά» ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν «είναι στο πλάι μου από την αρχή». Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, του είπε: «Έχεις μαυρίσει, σου πάει, θέλω κι εγώ τέτοιο μαύρισμα», για να συμπληρώσει ότι και αυτός κάνει «σπουδαία δουλειά». Για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι «είναι μια γυναίκα που τη σέβεται ο κόσμος», υπενθυμίζοντας την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πρόσφατα μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, ο Τραμπ είπε ότι «κάναμε σημαντικά βήματα» διαβεβαιώνοντας ότι «ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να δεχτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας». Η Ευρώπη θα σηκώσει μεγάλο βάρος αυτών των εγγυήσεων αλλά «και εμείς θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ποιος θα κάνει τι».

«Στόχος μας είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Όλοι θέλουμε ειρήνη διαρκείας, ίσως αυτό να συμβεί μετά τη σημερινή συνάντηση. Θέλω κατάπαυση του πυρός γιατί βάζει τέλος στους σκοτωμούς αλλά δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει για να έχουμε ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε, παραδεχόμενος ότι «αρχικά νόμιζε ότι ήταν απλό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» αλλά τελικά το θέμα αποδείχτηκε πιο σύνθετο.

«Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων ασφαλείας», επέμεινε.

Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο οι ηγέτες της Ουκρανίας και των άλλων χωρών. Τις δηλώσεις τους μονοπώλησε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, με τον Ζελένσκι να υπογραμμίζει ότι «είναι σημαντικό να δώσουν οι ΗΠΑ ηχηρό μήνυμα ότι είναι διατεθειμένες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας». Ο Ουκρανός πρόεδρος, όπως και η φον ντερ Λάιεν, τόνισαν ότι πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά που έχουν απαχθεί από την Ουκρανία και με την ευκαιρία αυτή ο Ζελένσκι ευχαρίστησε για άλλη μια φορά την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ζήτησε να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός μέχρι την επόμενη, τριμερή συνάντηση. Για αυτήν την τριμερή συνάντηση, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει και μια πολυμερής επειδή «όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας μιλάμε για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμε χαρακτήρισε «ιστορική» τη σημερινή ημέρα, σχολιάζοντας ότι η τριμερής είναι «το απολύτως λογικό επόμενο βήμα» που πρέπει να γίνει ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι αυτή η «πολύ σημαντική ημέρα σηματοδοτεί μια νέα φάση» επειδή «είμαστε όλοι εδώ μαζί ενωμένοι. Θα συζητήσουμε για πολύ σημαντικά θέματα, το πρώτο εκ των οποίων είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας στο πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ και πώς δεν θα ξανασυμβεί τέτοιος πόλεμος».

«Πολύ θετικό βήμα» χαρακτήρισε τη σύγκληση μιας τριμερούς και ο Στουμπ, σημειώνοντας ότι «τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκε μεγαλύτερη πρόοδος απ’ όση είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα χρόνια».

Είχε προηγηθεί το τετ α τετ του Αμερικανού προέδρου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας…

Μια φιλική συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο

Ήταν πραγματικά μία πολύ πιο φιλική υποδοχή στο Οβάλ Γραφείο για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τον πρωτοφανή καβγά που είχε, στο προηγούμενο ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν από 6 μήνες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν χαμογελαστοί κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο, με τον Ζελένσκι μάλιστα, να εμφανίζεται με σακάκι, για να κάνει το… χατίρι του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα «βοηθήσει» την Ευρώπη, παρέχοντας ασφάλεια για την Ουκρανία στο πλαίσιο κάποιας συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Η δήλωση αυτή έγινε κατά την έναρξη της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του, στο Οβάλ Γραφείο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφος, με τον Ζελένσκι καθισμένο δίπλα του, ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η σημερινή σύνοδος θα οδηγήσει τελικά σε μια τριμερή με τη συμμετοχή και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως είπε, πιστεύει ότι ο Πούτιν θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Χρειάζεται να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσουμε τη Ρωσία και χρειαζόμαστε στήριξη, από τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους εταίρους μας», είπε από την πλευρά του ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ υποδέχτηκε ο ίδιος τον Ζελένσκι στην είσοδο του Λευκού Οίκου, του έσφιξε το χέρι και εξέφρασε ικανοποίηση για το μαύρο κοστούμι που φορούσε ο Ουκρανός πρόεδρος – που συνήθως εμφανίζεται παντού με χακί, στρατιωτική περιβολή. Όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ ποιον είναι το μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό, εκείνος απάντησε, δύο φορές: «Τους αγαπούμε».

Ο Ζελένσκι τον ευχαρίστησε και ο Τραμπ έβαλε το χέρι του στην πλάτη του, οδηγώντας τον στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, όπου η τελευταία τους συνάντηση, τον Φεβρουάριο, έληξε καταστροφικά με τον Τραμπ να επιπλήττει τον Ουκρανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες, προτού να εκδιωχθεί από την προεδρική κατοικία. Η σημερινή, κρίσιμη συνάντηση, φάνηκε εξαρχής ότι θα ήταν πολύ διαφορετική.

Ο Ζελένσκι, που είχε επικριθεί την προηγούμενη φορά επειδή, κατά τους υποστηρικτές του Τραμπ, δεν εξέφρασε επαρκώς την ευγνωμοσύνη του, τώρα φρόντισε να ευχαριστήσει αμέσως τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές προσπάθειές για να βάλετε τέλος στη σφαγή και να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», του είπε. Του παρέδωσε επίσης μια επιστολή της συζύγου του που απευθυνόταν προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, λέγοντάς του: «Δεν είναι για εσάς, αλλά για την πρώτη κυρία».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν μια επιστολή της Μελάνια Τραμπ, όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, είπε ότι οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας, ένα θέμα που θεωρείται κρίσιμης σημασίας από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους. Επανέλαβε ωστόσο ότι δεν θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει κατάπαυση του πυρός προκειμένου να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία, όπως ζητούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι θέλει να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν «εφόσον όλα πάνε καλά» και ανακοίνωσε ότι θα μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο πρόεδρο αργότερα σήμερα, αφού ολοκληρωθούν οι συναντήσεις του με τους Ευρωπαίους.

Παρόντες στην Ουάσινγκτον για αυτή τη σύνοδο που οργανώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Ιταλίας Κιρ Στάρμερ και Τζόρτζια Μελόντι, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Φινλανδίας Εμανουέλ Μακρόν και Αλεξάντερ Στουμπ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.