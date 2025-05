Ο Πούτιν τινάζει τις συνομιλίες για την Ουκρανία στον αέρα με την διπλωματική αποστολή που έστειλε στην Κωνσταντινούπολη

Με τις προσδοκίες για θετική έκβαση να είναι χαμηλές θα διεξαχθούν σήμερα (15.05.2025) στην Κωνσταντινούπολη οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αρχικά είχε διαρρεύσει ότι ήταν πιθανό να συμμετείχαν στις συνομιλίες για την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη τόσο ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόσο και ο Ντόναλντ Τραμπ. Από τη στιγμή που τελικά κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ο πήχης των προσδοκιών έχει πέσει.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης (14.05.2025) ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την αντιπροσωπεία της Ρωσίας για τις απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία για τη διευθέτηση του πολέμου. Στα άτομα που επέλεξε περιλαμβάνονται ένας σύμβουλος του προέδρου, ένας κορυφαίος διπλωμάτης και ανώτεροι αξιωματούχοι του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών.

Επικεφαλής θα είναι ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σύμβουλος του Πούτιν – ο οποίος είχε ηγηθεί της αντιπροσωπείας που διεξήγαγε ανεπιτυχείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία το 2022, στους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Θα παραστούν επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν, ο υφυπουργός Άμυνας Αλεξάντερ Φόμιν, διπλωμάτες και αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών.

Μέλος της αντιπροσωπείας θα είναι επίσης και ο ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών της GRU, της ρωσικής Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών Εξωτερικού. Αναλυτές χαρακτηρίζουν την αντιπροσωπεία που στέλνει ο Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη αστεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μεταβεί στην Τουρκία για να συμμετάσχει στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος λίγο μετά την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σκέφτονταν να μεταβεί στην Τουρκία εάν ο Πούτιν θα ήταν εκεί, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί,

Στην Άγκυρα πηγαίνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε στο Reuters το βράδυ της Τετάρτης αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα με τον Ταγίπ Ερντογάν.

«Περιμένω να δω ποιος θα φτάσει από τη Ρωσία και μετά θα αποφασίσω για το ποια βήματα πρέπει να κάνει η Ουκρανία», σχολίασε ο Ζελένσκι στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Μάλιστα, κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν πως αντί να σκέφτεται τις συνομιλίες, «συνεχίζει να χτυπά την Ουκρανία».

Today we held several meetings with the team regarding the format in Türkiye. I am waiting to see who will come from Russia, and then I will decide which steps Ukraine should take. So far, the signals from them in the media are unconvincing.

We also hear that President Trump is…



