Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο – «Όχι» από τον Γουίλιαμ σε ενδεχόμενη συμφιλίωση

Μπορεί οι σχέσεις μεταξύ του πρίγκιπα Χάρι και της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας να είναι τεταμένες, έπειτα από την επιλογή του να ζήσει στην Αμερική με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ, όμως φαίνεται ότι γίνονται μικρά βήματα συμφιλίωσης, τουλάχιστον με τον βασιλιά Κάρολο.

Ο πρίγκιπας Χάρι φαίνεται πως είναι έτοιμος να δει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες, όταν επιστρέψει στη Βρετανία – αν και ο αδερφός του, πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει απορρίψει οποιαδήποτε πιθανότητα συνάντησης με τον αδελφό του.

Η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ του δούκα του Σάσεξ και του μονάρχη έρχεται μετά από μια άτυπη «σύνοδο ειρήνης» με αξιωματούχους του Μπάκιγχαμ. Ο Χάρι αναμένεται να επιστρέψει στο Λονδίνο στις 8 Σεπτεμβρίου -την τρίτη επέτειο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄- προκειμένου να παραστεί στα WellChild Awards, μια φιλανθρωπική εκδήλωση που στηρίζει εδώ και χρόνια.

Ο βασιλιάς βρίσκεται στη χώρα και δεν έχει προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό έως πιο αργά τον Σεπτέμβριο και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να συναντηθούν πατέρας και γιος για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι δυο τους δεν έχουν βρεθεί από πέρυσι, περίοδο κατά την οποία ο βασιλιάς Κάρολος υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον καρκίνο.

Αμερικανική πηγή είπε στη Mirror: «Είναι σαφές ότι υπάρχει πλέον αποφασιστικότητα και από τις δύο πλευρές για συμφιλίωση. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι τα ευρύτερα οικογενειακά ζητήματα έχουν λυθεί, αλλά αυτό μπορεί να είναι μία αρχή για τον Κάρολο και τον Χάρι.

«Για πρώτη φορά εδώ και καιρό, υπάρχει μια γνήσια αίσθηση ότι η συμφιλίωση είναι εφικτή. Η ομάδα του Χάρι και το Παλάτι έχουν ανοίξει γραμμή επικοινωνίας και υπάρχει κάθε ελπίδα ότι πατέρας και γιος θα συναντηθούν όταν ο δούκας επιστρέψει στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο», αναφέρει ακόμη το δημοσίευμα της Mirror.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσαν: «Μετά από 20 μήνες που έχουν να ειδωθούν και με τον βασιλιά να συνεχίζει τη θεραπεία του, το αίσθημα είναι ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτό το βήμα. Δεν πρόκειται για μεγάλες χειρονομίες ή στημένες συναντήσεις αλλά για μια απλή τετ α τετ συζήτηση μεταξύ πατέρα και γιου. Η προτεραιότητα είναι η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια, αλλά και η διασφάλιση ότι η πόρτα θα μείνει ανοιχτή για περαιτέρω διάλογο. Όσο για τον Χάρι και τον Ουίλιαμ, ωστόσο, οποιαδήποτε πιθανότητα συμφιλίωσης έχει απορριφθεί κατηγορηματικά.»

Παρά την πιθανή συνάντηση, θεωρείται βέβαιο ότι η σύζυγος του Χάρι, Μέγκαν Μαρκλ, θα διατηρήσει την αυτοεπιβαλλόμενη «εξορία» της από τη Βρετανία, επιλέγοντας να παραμείνει στην Καλιφόρνια με τα δύο παιδιά του ζευγαριού, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Ο Κάρολος δεν έχει δει τα εγγόνια του από τον Ιούνιο του 2022, όταν ο δούκας και δούκισσα του Σάσεξ επέστρεψαν για τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της αείμνηστης βασίλισσας.