Ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν έκπληξη μέσω Zoom σε μαθητές ποίησης (pics)

Μια έκπληξη επεφύλαξαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ, καθώς εμφανίστηκαν μέσω Zoom σε μια τάξη νέων που μελετούν ποίηση.

Προς τιμήν του Μήνα Μαύρης Ιστορίας, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ παρακολούθησαν μια εικονική συνεδρία της οργάνωσης με έδρα την Καλιφόρνια «Get Lit – Words Ignite!».

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση διδάσκει σε παιδιά αγγλικά και δραματική τέχνη σε περισσότερα από 100 σχολεία στις ΗΠΑ.

«Μαντέψτε ποιος μας έκανε έκπληξη στο μάθημα ποίησης αυτό το Σαββατοκύριακο;! Ήταν το καλύτερο Σαββατοκύριακο! Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ, ήταν μαγικοί και καλοί και ενδιαφέρονται για την ποίηση!» αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter στον λογαριασμό του «Get Lit – Words Ignite!». «Η δούκισσα μοιράστηκε ακόμη κάποιους από τους αγαπημένους της στίχους. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για την επίσκεψή τους προς τιμήν του Μήνα Μαύρης Ιστορίας.

Θεωρείται ως η πιο επική εμπειρία στην ιστορία του Get Lit !!!». Η οργάνωση δεν έχει ακόμη αποκαλύψει ποιο ποίημα ανέφερε η Μέγκαν Μάρκλ, αλλά στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι είναι θαυμάστρια του «A Note from the Beach» του Ματ Χέιγκ και του έργου της Μάγια Ανγκέλου.

A surprise poetry class appearance from the Sussexes in honour of #BlackHistoryMonth. @GetLitPoet’s initiative helps increase literacy and empower youth at over 100 US schools. Their curriculum helps students learn classic poetry alongside penning and performing their own verses. https://t.co/l2fmd36JrW pic.twitter.com/yCR2d55Ark