Κόσμος

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επισκέφθηκαν παιδιά πρόσφυγες από τη Συρία και τη Γάζα

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ «συναντήθηκαν με νεαρούς πρόσφυγες και συμμετείχαν με τα παιδιά σε δραστηριότητες σχετικές με το ποδόσφαιρο, την τέχνη και τη μουσική», ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας και η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, φτάνουν στο Ειδικό Νοσοκομείο στο Αμμάν της Ιορδανίας
Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας και η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, φτάνουν στο Ειδικό Νοσοκομείο στο Αμμάν της Ιορδανίας / REUTERS/Alaa Al Sukhni

Στην Ιορδανία έφτασαν σήμερα (25.02.2026) ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι επισκέφθηκαν τον καταυλισμό των Σύρων προσφύγων του Ζαατάρι και μικρά παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας που νοσηλεύονται στο Αμάν.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, που ήταν προσκεκλημένοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συναντήθηκαν επίσης σε ένα νοσοκομείο του Αμάν με μικρά παιδιά που απομακρύνθηκαν για ιατρικούς λόγους από τη Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακα που καταστράφηκε κατά τα δύο χρόνια του πολέμου με το Ισραήλ.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ «συναντήθηκαν με νεαρούς πρόσφυγες και συμμετείχαν με τα παιδιά σε δραστηριότητες σχετικές με το ποδόσφαιρο, την τέχνη και τη μουσική», ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντας την είδηση με φωτογραφίες.

Ο τεράστιος καταυλισμός Ζαατάρι απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αμάν. Λειτουργεί από το 2012, έναν χρόνο αφότου ξέσπασε ο εμφύλιος στη Συρία και σήμερα φιλοξενεί περίπου 45.000 πρόσφυγες.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από το 2011 η Ιορδανία φιλοξένησε περίπου 680.000 Σύρους καταγεγραμμένους ως πρόσφυγες. Το βασίλειο ωστόσο λέει ότι δέχτηκε 1,3 εκατομμύριο Σύρους. Περίπου 200.000 επέστρεψαν στη χώρα τους μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, στα τέλη του 2024.

Ο πρίγκιπας Χάρι της Βρετανίας και η Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, φτάνουν στο Ειδικό Νοσοκομείο στο Αμμάν της Ιορδανίας
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / REUTERS/Alaa Al Sukhni

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους Τύπου του ζεύγους, η διήμερη επίσκεψη «επικεντρώνεται στην ανθρωπιστική βοήθεια σε ό,τι αφορά την υγεία, κυρίως την ψυχική, καθώς και τη στήριξη στις ευάλωτες κοινότητες που πλήττονται από συγκρούσεις και εκτοπίσεις».

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου δήλωσε ότι στόχος του είναι «να ευαισθητοποιήσει το κοινό, να περιορίσει το στίγμα και να ενισχύσει τη στήριξη για όλους τους ανθρώπους», αναφερόμενος στις δράσεις που αναλαμβάνει η φιλανθρωπική οργάνωσή του, η Archewell Foundation.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
74
64
59
53
50
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η τράπεζα Edmond de Rothschild «παρακολουθεί στενά» την γενική διευθύντρια για τις σχέσεις της με τον Επστάιν
Οι σχέσεις της ντε Ροτσίλντ με τον Επστάιν άρχισαν το 2013, σύμφωνα με ανταλλαγές emai, οι οποίες υποδηλώνουν ότι ο επιχειρηματίας κατέλαβε εξέχουσα θέση, καθώς έγινε ο έμπιστος και στρατηγικός της σύμβουλος
Το λογότυπο της τράπεζας Edmond de Rothschild στη Γενεύη της Ελβετίας και ο Τζέφρι Επστάιν
Newsit logo
Newsit logo