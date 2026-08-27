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Συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είναι πιθανόν να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον προσωπάρχη του Ζελένσκι

Ο τελευταίος γύρος τριμερών συνομιλιών Ουκρανίας - Ρωσίας με τη συμμετοχή αμερικανικής αντιπροσωπείας έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο
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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας Κυρίλος Μπουδάνοφ στο Κίεβο της Ουκρανίας, στις 23 Αυγούστου 2026, εν μέσω της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας/ Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
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Πιθανό χαρακτήρισε το να γίνουν συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία τον Σεπτέμβρη, παρουσία Αμερικανών εκπροσώπων, ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου.

Όπως είπε η Ουκρανία στοχεύει να αναβιώσει τις συνομιλίες με τη Ρωσία και περαιτέρω εξελίξεις είναι πιθανές τον επόμενο μήνα. Οι αλληλοεπιθέσεις μεταξύ των χωρών είναι καθημερινές τον τελευταίο καιρό και μία συμφωνία φαντάζει ακόμα μακρινή και δύσκολη.

Οι υπό τις ΗΠΑ ειρηνευτικές συνομιλίες πάγωσαν αυτό τον χρόνο καθώς η Ουκρανία αρνήθηκε τα ρωσικά αιτήματα να παραδώσει περισσότερα εδάφη και καθώς η Ουάσινγκτον ασχολούνταν όλο και περισσότερο με τη σύγκρουση στο Ιράν.

«Προσβλέπω σε αυτό, ναι, και οι Αμερικανοί το ίδιο, φυσικά. Δεν μπορούμε χωρίς αυτούς», είπε ο Μπουντάνοφ στο ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Novyny Live, ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει άμεσες συνομιλίες ανάμεσα στους Ουκρανούς και τους Ρώσους διαπραγματευτές.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα ότι η Ουκρανία βλέπει μια ευκαιρία για την αμερικανική διαμεσολάβηση μέχρι το τέλος του ερχόμενου καλοκαιριού και έχει καταγράψει ιδέες από κοινού με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους για να τις παρουσιάσει στη Μόσχα.

Ο τελευταίος γύρος τριμερών συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας με τη συμμετοχή αμερικανικής αντιπροσωπείας έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο.

Οι ουκρανοί και Ρώσοι αντιπρόσωποι είχαν έκτοτε χωριστές συνομιλίες μόνο με Αμερικανούς ομολόγους τους.

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