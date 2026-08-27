Ισπανία: Έκλεψαν τον Θησαυρό της Βιγένα, την σημαντικότερη συλλογή χρυσών σκευών της Εποχής του Χαλκού

Ο Θησαυρός της Βιγένα, μία από τις πολυτιμότερες συλλογές χρυσών ως επί τον πλείστον αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού, «έκανε φτερά» την Πέμπτη (27.08.2026), από το μουσείο της πόλης Βιγένα της νοτιοανατολικής Ισπανίας, όπως έγινε γνωστό από τις δημοτικές αρχές της πόλης.

Ο Θησαυρός της Βιγένα ήταν εκτεθειμένος στο μικρό μουσείο της Βιγένα, πόλης της επαρχίας Αλικάντε, στην περιφέρεια της Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί συλλογή 50 αντικειμένων, χρυσών στο μεγαλύτερο μέρος τους, αλλά επίσης ασημένιων και σιδερένιων αντικειμένων που χρονολογούνται στο 1000 π.Χ. Περιλαμβάνει 29 βραχιόλια, 11 κύπελλα, τρεις φιάλες και διάφορα άλλα αντικείμενα.

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«Περί τις 05.20 το πρωί, ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός του μουσείου της Βιγένα και στις 05.24» οι κλέφτες είχαν ήδη φύγει από το κτίριο, δήλωσε εκπρόσωπος του δήμου της Βιγένα επιβεβαιώνοντας «μία εξαιρετικά γρήγορη, εξαιρετικά επαγγελματική επιχείρηση».

Ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι οι κλέφτες είναι άγνωστοι και ότι πήραν μαζί τους «ολόκληρη την συλλογή ή μέρος της μόνο, ειδικά ορισμένα αντικείμενα», ενώ η αστυνομία βρίσκεται ακόμη στους χώρους του μουσείου διεξάγοντας έρευνες.

«Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται για την σημαντικότερη συλλογή χρυσών σκευών της Εποχής του Χαλκού μαζί με τους θησαυρούς των βασιλικών τάφων των Μυκηνών», αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του μουσείου της Βιγένα.

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«Ολα τα συστήματα ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του δήμου διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπήρξε καμία αστοχία».

Μόλις πριν από την κλοπή, άλλος συναγερμός ενεργοποιήθηκε στο αθλητικό συγκρότημα της πόλης και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για κίνηση αντιπερισπασμού.

Ο Θησαυρός της Βιγένα ανακαλύφθηκε το 1963 από τον αρχαιολόγο Χοσέ Μαρία Σολέρ στο εσωτερικό δοχείου κρυμμένου στην κοίτη χαράδρας της περιοχή. Tο μεγαλύτερο μέρος του κρυμμένο μέσα σε ένα αγγείο θαμμένο σε μια ξερή κοίτη ποταμού στην περιοχή Βιγιένα.

Θεωρείται βασική συλλογή για την κατανόηση της προϊστορικής μεταλλοτεχνίας στη δυτική Μεσόγειο και, μαζί με θησαυρούς που ανακαλύφθηκαν στους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών στην Ελλάδα, μία από τις σημαντικότερες συλλογές χρυσών επιτραπέζιων σκευών της Εποχής του Χαλκού.

Δύο από τα αντικείμενα του θησαυρού πιθανότατα κατασκευάστηκαν με σίδηρο από μετεωρίτη, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2023, η οποία ενδεχομένως τα χρονολογεί στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, πριν οι άνθρωποι στην περιοχή αρχίσουν να παράγουν σίδηρο από χερσαία μεταλλεύματα.

Η ιστορική και αρχαιολογική αξία της κλεμμένης συλλογής θεωρείται ανεκτίμητη.