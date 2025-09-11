Ο πρίγκιπας Χάρι «σπάει την σιωπή του» – Απαντάει στις ερωτήσεις για την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου

Ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε χθες Τετάρτη (10/9/2025) με τον βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες και εκείνος αποφάσισε να μιλήσει για την υγεία του πατέρα του ο οποίος δίνει9 μάχη με τον καρκίνο.

Μετά από την συνάντηση του με τον βασιλιά Κάρολο στο Clarence House, που διήρκησε περίπου 55 λεπτά, ο πρίγκιπας Χάρι αποφάσισε να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το πατέρα του, κάτι που σίγουρα δεν έχουμε συνηθίσει, καθώς εκείνος προτιμάει να βρίσκεται μακριά απο τα φώτα της δημοσιότητας ειδικά όταν οι ερωτήσεις σχετίζονται με την οικογένεια του.

Ο 40χρονος Δούκας του Σάσεξ όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι στην υγεία του ο 76χρονος μονάρχης απάντησε «Είναι υπέροχα, ευχαριστώ».

«Νομίζω ότι όλο αυτό έχει καθυστερήσει λίγο, οπότε σε αυτό το σημείο είστε όλοι συγκλονισμένοι, κάτι που ήταν μέρος του σχεδίου εξαρχής, κολλημένοι εδώ πάνω στην κορυφή του Gherkin», αστειεύτηκε μετά την άφιξή του.

Ο βασιλιάς Κάρολος ωστόσο, από την πλευρά του, πέταξε από το Μπαλμόραλ της Σκωτίας στο Λονδίνο, όπου εκεί είχε τρεις ιδιωτικές συναντήσεις, συμπεριλαμβανομένης με τον μικρότερο γιο του.

Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι από την επανένωση αυτή απουσίαζε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος φαίνεται να μην έχει μιλήσει με τον Χάρι και τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, εδώ και χρόνια.

Είναι κατανοητό ότι ο Κάρολος ένιωσε άβολα βλέποντας τον Χάρι κατά τη διάρκεια της δικαστικής του υπόθεσης εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης για να κερδίσει πίσω την χρηματοδοτούμενη από τους φορολογούμενους ασφάλεια για αυτόν και την οικογένειά του.

Αφού ο πρίγκιπας Χάρι έχασε την έφεσή του νωρίτερα φέτος, δήλωσε στο BBC ότι ο πατέρας του «δεν του μιλάει λόγω αυτών των ζητημάτων ασφαλείας», αν και παραδέχτηκε ότι «θα ήθελε πολύ να συμφιλιωθεί» με την οικογένειά του.

«Η ζωή είναι πολύτιμη. Δεν ξέρω πόσο ακόμα θα ζήσει ο πατέρας μου», είπε.

Οι ελπίδες για μια βασιλική συμφιλίωση ενισχύθηκαν τον Ιούλιο, όταν η ομάδα Τύπου του Χάρι συναντήθηκε με τον γραμματέα επικοινωνίας του μονάρχη για μια άκρως απόρρητη συζήτηση στο Λονδίνο.