Τα πατήματα της φαίνεται ότι επιχειρεί να βρει ξανά η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας μετά την πολύκροτη συνέντευξη που παραχώρησαν στην Όπρα ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ. Ο πρίγκιπας Κάρολος συναντήθηκε με τους δύο γιους του, Χάρι και Γουίλιαμ και συνομίλησαν για δύο ώρες, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ.

Πρίγκιπας Χάρι, πρίγκιπας Γουίλιαμ και πρίγκιπας Κάρολος, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Sun, συναντήθηκαν στο Κάστρο του Ουίνδσορ, μετά την κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου. Σε αυτή τη δίωρη συνάντηση βρίσκονταν και η 39χρονη Δούκισσα του Κέιμπριτζ Κέιτ Μιντλετον.

«Ο πρίγκιπας Χάρι προφανώς και αισθάνθηκε άβολα γι’ αυτό και θέλησε η συνάντηση θέλησε να γίνει στον Πύργο του», είπε πηγή στη Sun. «Αποκλείεται αυτό να ήταν το τέλος της κρίσης, ήταν όμως μια καλή κίνηση για να ξεκινήσει η επούλωση των σχέσεων τους» συμπληρώνει.

Σύμφωνα με τη Sun, το Παλάτι δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα για τη συνάντηση.

