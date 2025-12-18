Κόσμος

O πρώην πρωταθλητής NASCAR Γρεγκ Μπιφλ νεκρός στη συντριβή του Cessna στη Βόρεια Καρολίνα – Σκοτώθηκε και η οικογένειά του

Ο 56χρονος Γκρεγκ Μπιφλ κέρδισε 19 αγώνες κατά τη διάρκεια της 20ετούς καριέρας του
Ο πρώην πρωταθλητής των αγώνων αυτοκινήτου NASCAR, Greg Biffle
Ο πρώην πρωταθλητής των αγώνων αυτοκινήτου NASCAR, Greg Biffle / πηγή φωτογραφίας YouTube Greg Biffle

Ο πρώην πρωταθλητής οδηγός αγώνων NASCAR Γκρεγκ Μπιφλ και η οικογένειά του βρήκαν τραγικό θάνατο στη συντριβή του αεροσκάφους τύπου Cessna C550 σε αεροδρόμιο στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ χθες (18.12.2025) το απόγευμα ώρα Ελλάδας, αργά το πρωί της Πέμπτης τοπική ώρα.

Συνολικά επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του Cessna C550 στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, όταν το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαινε ο βετεράνος οδηγός των αγώνων NASCAR, Γρεγκ Μπιφλ κατέπεσε για άγνωστο λόγο κατά την προσγείωση.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville γύρω στις 10:15 χθες το πρωί (τοπική ώρα, 17:15 στην Ελλάδα), ενώ προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά με καμένα διάσπαρτα συντρίμμια στην πίστα.

Το μικρό αεροδρόμιο του Statesville βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κόμβο των αυτοκινητοδρόμων I-77 και I-40.

Απέχει περίπου 10 λεπτά οδικώς από το κέντρο, και 65 χιλιόμετρα από τη μεγάλη πόλη Σάρλοτ.

Τόσο η αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών, όσο και η FAA διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας.

 

Ο 56χρονος Greg Biffle κέρδισε 19 αγώνες κατά τη διάρκεια της 20ετούς καριέρας του. Το 2023 ανακηρύχθηκε ένας από τους 75 σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία των αγώνων NASCAR.

 

Είχε διαθέσει το ελικόπτερό του για επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής πλημμυροπαθών στη Βόρεια Καρολίνα μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ελίν το 2024.

