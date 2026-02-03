Ο Ρεζά Παχλαβί καλεί τους Ιρανούς του εξωτερικού σε παγκόσμιες διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος στις 14 Φεβρουαρίου

Για μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο μίλησε ο εξόριστος Ιρανός διάδοχος του θρόνου και ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης, Ρέζα Παχλαβί, και όρισε την 14η Φεβρουαρίου ως «Παγκόσμια Ημέρα Δράσης» υπέρ αυτού που χαρακτήρισε «Επανάσταση του Λιονταριού και του Ήλιου» στο Ιράν.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο Ρεζάν Παχλαβί χθες (2/2/2026) στο X, κάλεσε Ιρανούς που ζουν στο εξωτερικό, καθώς και υποστηρικτές του ιρανικού αντικαθεστωτικού κινήματος διεθνώς, να συγκεντρωθούν στις μεγάλες πόλεις του κόσμου και να διαδηλώσουν, με στόχο να πιέσει τη διεθνή κοινότητα για να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση του Παχλαβί, προγραμματίζονται συγκεντρώσεις σε πόλεις-κλειδιά σε Ευρώπη και Αμερική, μεταξύ των οποίων το Μόναχο, το Λος Άντζελες και το Τορόντο, όπου δραστηριοποιούνται ισχυρές κοινότητες της ιρανικής διασποράς.

Ο Παχλαβί υποστηρίζει ότι η συντονισμένη κινητοποίηση σε διεθνές επίπεδο μπορεί να ενισχύσει την πίεση προς κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, ώστε να υιοθετήσουν πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη.

Iranians abroad and freedom-loving people around the world,



February 14 is the Global Day of Action in solidarity with Iran’s Lion-and-Sun Revolution, a day to take to the streets and compel the international community to take urgent, practical steps in support of the Iranian… https://t.co/tu49nHhLbo pic.twitter.com/iRfWZjMV3t — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) February 2, 2026

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο Μοχάμεντ Ρέζα Παχλαβί, είναι αυτός που ανατράπηκε το 1979 κατά την Ισλαμική Επανάσταση που οδήγησε στην εγκαθίδρυση του σημερινού θεοκρατικού καθεστώτος. Τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος έχει αναδειχθεί σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φωνές της ιρανικής αντιπολίτευσης στη διασπορά, προωθώντας ανοιχτά την αλλαγή καθεστώτος και επιχειρώντας να συνενώσει ετερόκλητα αντικαθεστωτικά ρεύματα εκτός Ιράν.