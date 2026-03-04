Ο «σκιώδης πρίγκιπας» και γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, που γίνεται ο νέος Αγιατολάχ

Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, ο μεγαλύτερος γιος του δολοφονημένου Αλί Χαμενέϊ, είναι αυτός που εκλέχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Ο «σκιώδης πρίγκιπας» μάλιστα θεωρούταν αρχικά νεκρός τις προηγούμενες ημέρες, αφού και η γυναίκα του σκοτώθηκε το Σάββατο στην θανατηφόρα επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Ποιος είναι όμως ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐο νέος ηγέτης που θα πρέπει να οδηγήσει το Ιράν στη νίκη. Είναι Ιρανός πολιτικός, κληρικός και πρωτότοκος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και πλέον Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν που εκλέχτηκε υπό την πίεση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με το Iran International.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μοζταμπά Χαμενεΐ θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή στο παρασκήνιο της ιρανικής πολιτικής σκηνής, διατηρώντας στενούς δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και το παραστρατιωτικό δίκτυο των Μπασίτζ.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας ο Ανώτατος Ηγέτης (Rahbar) επιλέγεται από τη Συνέλευση των Ειδικών. Η Συνέλευση αποτελείται από 88 ισλαμικούς νομικούς (μουτζταχίντ). Τα μέλη της εκλέγονται κάθε 8 χρόνια μέσω λαϊκής ψηφοφορίας. Έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα τόσο να διορίζει όσο και — θεωρητικά — να παύει τον Ανώτατο Ηγέτη.

Ωστόσο, στην πράξη οι υποψήφιοι για τη Συνέλευση πρέπει πρώτα να εγκριθούν από το Συμβούλιο των Φρουρών.

Η ζωή του Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ

Γεννημένος το 1969 στη Μασάντ, ένα τεράστιο αστικό κέντρο κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, ο Μοτζτάμπα μεγάλωσε σε ένα πολιτικά φορτισμένο περιβάλλον με τα έξι αδέρφια του. Τα πρώτα του χρόνια διαμορφώθηκαν από την έντονη αντίθεση του πατέρα του στον Σάχη, η οποία οδήγησε σε πολλαπλές συλλήψεις από τη SAVAK, τη μυστική αστυνομία του καθεστώτος.

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οικογένεια Χαμενεΐ μετακόμισε στην Τεχεράνη, όπου ο Μοτζτάμπα φοίτησε στο ελίτ Λύκειο Αλάβι, από όπου αποφοίτησε το 1987. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εντάχθηκε επίσης στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), την ιδεολογική στρατιωτική δύναμη του καθεστώτος των μουλάδων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, ο Μοτζτάμπα υπηρέτησε στο «Τάγμα Χαμπίμπ» του IRGC, όπου δημιούργησε δεσμούς με μελλοντικούς πρωταγωνιστές στο κατεστημένο του Ιράν, εδραιώνοντας την επιρροή του εντός του συστήματος.

Το «χρίσμα» του πατέρα του ως Ανώτατου Ηγέτη το 1989, σηματοδότησε μια κρίσιμη καμπή στη ζωή του Μοτζτάμπα.

Σπούδασε ισλαμική θεολογία και νομολογία υπό την καθοδήγηση σημαινόντων κληρικών, πρώτα στην Τεχεράνη και αργότερα στο Κομ, γνωστό ως η καρδιά της σιιτικής ακαδημαϊκής δραστηριότητας ενισχύοντας τη θέση του μεταξύ της θρησκευτικής ελίτ, παρά τη σχετικά χαμηλή θέση του στον κλήρο.

Συμμετοχή στην διαχείριση της οικονομικής κρίσης

Ο Μοτζτάμπα είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης του Ιράν και της αυξανόμενης εσωτερικής αναταραχής, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων.

Ταυτόχρονα, πιστεύεται ότι είχε υπό τον έλεγχό του τεράστια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός τραπεζικού λογαριασμού ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε παγώσει το Ηνωμένο Βασίλειο το 2009.

Η επιρροή του εκτείνεται πολύ πέρα από την πολιτική, ενισχυμένη από στενούς δεσμούς με τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν και βασικά μέσα ενημέρωσης, ιδίως την κρατική ραδιοτηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB), η οποία ενίσχυσε την εξουσία του.

Ο Χαμενεΐ αναφέρθηκε από διάφορα μέσα ενημέρωσης, μετά τον θάνατο του Προέδρου του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί στις 19 Μαΐου 2024, ως πιθανός διάδοχος του πατέρα του στη θέση του «Ανωτάτου Ηγέτη του Ιράν».