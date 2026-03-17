Ο Σον Πεν επισκέφτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου – «Ξέρουμε πως είναι ένας αληθινός φίλος της χώρας»

Παρά τις αλλεπάλληλες νίκες του στα Όσκαρ, στα βραβεία Screen Actors Guild και στα BAFTA, ο γνωστός ηθοποιός Σον Πεν επέλεξε να μην παρευρεθεί σε καμία από αυτές τις εκδηλώσεις προκειμένου να ταξιδέψει στην Ουκρανία για μια συνάντηση με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ιστορία αλληλεγγύης του ηθοποιού με την Ουκρανία χρονολογείται από πολύ παλιά. Το 2022, ο Σον Πεν είχε περιγράψει την άμυνα της χώρας ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας ως «την αιχμή του δόρατος για τη δημοκρατική αγκαλιά των ονείρων». Αυτή τη φορά επέλεξε και να επισκεφτεί το Κίεβο και να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος τον υποδέχτηκε θερμά στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέβασε φωτογραφία από την συνάντησή του με τον ηθοποιό, αποκαλώντας τον Σον Πεν «αληθινό φίλο της Ουκρανίας».

«Σον, χάρη σε εσένα, ξέρουμε πως είναι ένας αληθινός φίλος της Ουκρανίας. Στάθηκες στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα του πλήρους πολέμου. Αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα.

Και ξέρουμε ότι θα συνεχίσεις να στέκεσαι στο πλευρό της χώρας και του λαού μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026

Ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «One Battle After Another» την περασμένη Κυριακή (15.03.2026) στην απονομή των 98ων Βραβείων της Ακαδημίας, αλλά δεν ανέβηκε στην σκηνή για να το παραλάβει, αφού, δεν ήταν καν στην τελετή.

Μάλιστα, ήταν ο μόνος υποψήφιος που απουσίαζε, ενώ είχε χάσει τα Βραβεία Screen Actors Guild και τα BAFTA νωρίτερα φέτος, παρά το γεγονός ότι κέρδισε και στις δύο τελετές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πεν δεν πάει στα βραβεία Όσκαρ. Το έκανε το 1996, το 2000 και το 2002, όταν ήταν υποψήφιος, και παρευρέθηκε στις τελετές μόνο όταν τελικά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Mystic River το 2004 και για την ταινία Milk το 2009.

Ο Πεν πάντα χρησιμοποιούσε τη θέση του για να κάνει πολιτικές δηλώσεις. Στην ομιλία του για την ταινία Milk, για παράδειγμα, στην οποία υποδύθηκε τον ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων Χάρβεϊ Μιλκ, επέκρινε τους ανθρώπους που ψήφισαν την απαγόρευση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, δηλώνοντας ότι ήταν μια καλή στιγμή για αυτούς να αναλογιστούν και να προβλέψουν «τη μεγάλη τους ντροπή» και την ντροπή που θα δουν να αντανακλάται στα μάτια των εγγονιών τους αν συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτή τη θέση.