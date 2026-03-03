Ο στρατός του Ισραήλ έχει μπει σε πολλά σημεία στο νότιο Λίβανο

Επέλαση στον Λίβανο ξεκίνησε ο στρατός του Ισραήλ παράλληλα με την εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων που διεξάγει από χθες, Δευτέρα, εναντίον της Χεζμπολάχ.

Όπως έγινε γνωστό ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στρατιώτες του έχουν αναπτυχθεί σε «πολλά σημεία» στο νότιο Λίβανο. «Δεν είναι μια χερσαία επιχείρηση. Είναι ένα τακτικό μέτρο (…) που προορίζεται για να διασφαλίσει την ασφάλεια του λαού μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους του ξένου Τύπου ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, διεθνής εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τοποθετήσαμε στρατιώτες στη μεθοριακή ζώνη σε επιπλέον σημεία για να υπερασπισθούν τους αμάχους μας και να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να τους επιτεθεί», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Ο ισραηλινός στρατός διατηρούσε στρατιώτες σε έξι θέσεις, τις οποίες θεωρεί στρατηγικής σημασίας στο λιβανικό έδαφος, μετά την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2024.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε επίσης ότι ανέθεσε στον στρατό να «πάρει τον έλεγχο» νέων θέσεων στο Λίβανο.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ αναθέσαμε στον ισραηλινό στρατό να προωθηθεί και να πάρει τον έλεγχο επιπλέον στρατηγικών θέσεων στον Λίβανο ώστε να εμποδισθούν οι επιθέσεις εναντίον μεθοριακών ισραηλινών οικισμών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε σήμερα ότι χτύπησε τρεις στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ «ως απάντηση» στα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο Λίβανο, κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού που αποτελούν το προπύργιό της.

Η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωσε πως «ως απάντηση στην εγκληματική ισραηλινή επίθεση που στοχοθέτησε δεκάδες πόλεις και χωριά του Λιβάνου, περιλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού», οι μαχητές της χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για να πλήξουν τις αεροπορικές βάσεις του Ραμάτ Νταβίντ και του Μερόν στο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι στοχοθέτησε τη βάση του Νάφαχ στο κατεχόμενο συριακό Γκολάν.