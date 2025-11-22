Κόσμος

Ο Τραμπ αλλάζει στάση για το σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία: «Δεν είναι η τελική μου πρόταση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πως περιμένει απάντηση από το Κίεβο το αργότερο έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ενώ θέλει να έχει υπογραφεί μνημόνιο ειρήνης μέχρι το τέλος της χρονιάς
Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Aaron Schwartz

Νέα δεδομένα προκύπτουν για το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Και αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις τελευταίες δηλώσεις του τόνισε πως το σχέδιο που κατέθεσε για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι οριστικό ή για την ακρίβεια δεν είναι «take it, or leave it», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι η οριστική του πρόταση, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ήδη εκφράσει την δυσαρέσκειά τους για αυτή

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Αλλά απάντησε «όχι» όταν ερωτήθηκε αν είναι η οριστική του πρόταση.

Οι δηλώσεις Τραμπ αλλάζουν το τοπίο καθώς όλα έδειχναν πως η πρόταση του Αμερικανού προέδρου αποτελεί τελεσίγραφο για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ή θα έπρεπε να το αποδεχθεί ή θα έχανε την στήριξη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως περιμένει απάντηση από την Ουκρανία το αργότερο έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ενώ θέλει να έχει υπογραφεί μνημόνιο ειρήνης μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Στη Γενεύη ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ 

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έχει ήδη φτάσει στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει απόψε, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονται την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία θα στείλει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.

«Θέλει δουλειά η πρόταση» λέει η Ευρώπη

Οι ηγέτες 11 ευρωπαϊκών κρατών και της ΕΕ ανακοίνωσαν σε μια κοινή δήλωση πως ένα αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία είναι μια βάση που «απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά».

Η ομάδα της G7 και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ προκειμένου να συζητήσουν ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μποϊκόταρε τη Σύνοδο.

«Το αρχικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Εντούτοις, πιστεύουμε πως το προσχέδιο είναι μια βάση που χρειάζεται επιπλέον δουλειά», υπογραμμίζουν οι ηγέτες.

«Είμαστε ξεκάθαροι επί της αρχής ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που θα καταστήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».

Οι ηγέτες τονίζουν πως οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα χρειαστεί τη συμφωνία τους.

Τη δήλωση υπογράφουν οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως και οι πρωθυπουργοί του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

