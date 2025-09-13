Κόσμος

Ο Τραμπ αναπτύσσει εθνοφρουρά και στη Λουιζιάνα – Σχέδιο για 1000 στρατιώτες κατάρτισε το Πεντάγωνο

Το σχέδιο του Πενταγώνου για την ανάπτυξη εθνοφρουράς
Εθνοφρουρά
Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον / Reuters

Συνεχίζει το σχέδιό του για ανάπτυξη εθνοφρουράς σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο όπως λέει την πάταξη της εγκληματικότητας.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει καταρτίσει σχέδιο για την ανάπτυξη 1.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς και στη Λουιζιάνα αναφέρει άρθρο της Washington Post σήμερα Σάββατο 13.09.2025, το οποίο επικαλείται έγγραφα του Πενταγώνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι έχει βάλει ως κεντρικό ζήτημα της πολιτικής του την εγκληματικότητα, παρά το ότι τα στοιχεία δείχνουν πως τα περιστατικά βίας είναι ήδη μειωμένα σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Οι περισσότερες παρόμοιες επιχειρήσεις μείωσης της εγκληματικότητας στέλνοντας εθνοφρουρά, έχουν παρατηρηθεί σε πολιτείες που είναι Δημοκρατικοί κυβερνήτες, κάτι που έχει φέρει αρκετές αντιδράσεις.

Οι διαμαρτυρίες για το γεγονός αυτό έχουν περάσει και στους δρόμους, όπως μία διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πολλές χιλιάδες πολίτες στην Ουάσινγκτον.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η πρόταση προβλέπει ότι ο στρατός θα συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιβολής της τάξης σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη και το Μπατόν Ρουζ και σύμφωνα με τα σχέδια του Πενταγώνου, η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς θα διαρκέσει ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ δεν αναφέρεται κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης.

Εθνοφρουρά
Εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον / Reuters

Το Πεντάγωνο, σύμφωνα με τα έγγραφα, εξετάζει πρόταση βάση της οποίας μέλη της Εθνοφρουράς θα ενεργούν επικουρικά στις δυνάμεις επιβολής της τάξης σε γειτονιές με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας και θα συμβάλλουν στις επιχειρήσεις πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών προσφέροντας «επιμελητειακή υποστήριξη» στις τοπικές αρχές.

Η πρόταση, που βασίζεται σε αίτημα του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι δεν έχει εγκριθεί ακόμη από ομοσπονδιακούς ή πολιτειακούς αξιωματούχους, ανέφερε η εφημερίδα.

Ο αμερικανός πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει πως ενδέχεται να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στη Λουιζιάνα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα, κάτι που έχει ήδη κάνει στην Ουάσινγκτον αλλά και στο Σικάγο «ή σε ένα μέρος όπως η Νέα Ορλεάνη».

Την Παρασκευή 12.09.2025, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι επίσης θα σταλούν μέλη της Εθνοφρουράς και στο Μέμφις του Τενεσί.

Κόσμος
