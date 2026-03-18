Ο Τραμπ απειλεί με αποχώρηση από τα Στενά του Oρμούζ

Νέα επίθεση του αμερικανού προέδρου κατά των νατοϊκών συμμάχων για την άρνησή τους να συμβάλουν στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ
U.S. President Donald Trump gestures from the stage next to U.S. Representative Steve Scalise (R-LA) at Trump National Doral Miami in Miami, Florida, U.S., March 9, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY
Nτόναλντ Τραμπ / Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για ακόμη μια φορά σήμερα συμμάχους των ΗΠΑ για την άρνηση τους να προσφέρουν βοήθεια στις ΗΠΑ για την προστασία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει το Ιράν έπειτα από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση και απείλησε πάλι με το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ουάσινγκτον.

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν “τελειώναμε” με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν -όχι εμείς- να είναι υπεύθυνες για το λεγόμενο “Στενό”»; Αυτό θα έκανε ορισμένους από τους «συμμάχους» που δεν ανταποκρίνονται, να κινητοποιηθούν, και γρήγορα!!!» έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

Ο Τραμπ έχει κάνει αντιφατικές δηλώσεις για αυτό το θέμα.

Χθες Τρίτη (17.03.2026), χαρακτήρισε την άρνηση πολλών χωρών του ΝΑΤΟ να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ «πραγματικά ανόητο λάθος», υποστήριξε ότι η βοήθειά τους ήταν τελικά περιττή και δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «θα ήθελε κάποια βοήθεια» στην ανίχνευση ναρκών εκεί.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
79
79
55
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σε επιφυλακή ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και επιχειρήσεις: Σκανάρουν τα συστήματά τους για πιθανές κυβερνοεπιθέσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Η προειδοποίηση, που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters, απευθυνόταν στους υπεύθυνους ασφάλειας εταιρειών σε ναυτιλία, τράπεζες, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, υγεία και ενέργεια
Κυβερνοεπιθέσεις
Kωδική ονομασία «Πετράδι του Στέμματος»:Τα σενάρια για την κατάληψη του νησιού Χαργκ του Ιράν από τους Αμερικανούς πεζοναύτες
Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι το USS Tripoli να μείνει εκτός Περσικού Κόλπου και με τη χρήση την 12 αεροσκαφών Bell Boeing V-22 Osprey να μεταφερθούν κατά κύματα στο νησί οι πεζοναύτες
Η νήσος Χαργκ
