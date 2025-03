Ο Τραμπ απειλεί με κυρώσεις την Ρωσία: «Καθίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν να είναι αργά»

Οι ανελέητοι βομβαρδισμοί και οι μαζικές πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσε χθες Πέμπτη (06.03.2025) η Ρωσία στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, φαίνεται πως ενόχλησαν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, στην οποία απειλεί με κυρώσεις την Ρωσία λόγω των σφοδρών επιδρομών με drones και με πυραύλους που πραγματοποίησε στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε αρχικά: «Με βάση το γεγονός ότι η Ρωσία σφυροκοπάει την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης αυτή τη στιγμή, εξετάζω πολύ σοβαρά την επιβολή δασμών μεγάλης κλίμακας στην Ρωσία καθώς επίσης και κυρώσεων στον τραπεζικό της τομέα».

Στην συνέχεια ο ίδιος προσθέτει ότι αυτά τα μέτρα θα μπορούν να είναι σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο.

Στο τέλος, ο Αμερικανός Πρόεδρος καλεί την Ρωσία «να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία προτού να είναι αργά».

HOLY SHT… Trump just threatened Russia with “large scale” sanctions and tariffs until a ceasefire and peace deal is reached with Ukraine. “To Russia and Ukraine, get to the table right now, before it is too late. Thank you!!!” pic.twitter.com/W1DyteFrOT

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση και στην Μόσχα ώστε να ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, λίγες μέρες μετά την απόφαση που πήρε για να διακόψει την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με την παύση ανταλλαγής στρατιωτικών πληροφοριών με το Κίεβο.

Νωρίτερα σήμερα (07.03.2025) ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε τις μαζικές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς, λέγοντας πως είναι απαραίτητη μια εκεχειρία σε αέρα και θάλασσα.

«Τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή πραγματικής ειρήνης θα πρέπει να είναι να αναγκασθεί η μόνη πηγή του πολέμου αυτού, δηλαδή η Ρωσία, να τερματίσει αυτού του είδους τις επιθέσεις», έγραψε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Last night, the Russian army carried out another massive attack on our energy infrastructure. Various facilities were targeted in several regions – Odesa, Poltava, Chernihiv, and Ternopil. In total, the Russians used nearly 70 missiles, both cruise and ballistic, as well as… pic.twitter.com/bpj5XCPYSW