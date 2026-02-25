Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Τραμπ απένειμε το Μετάλλιο Τιμής στον πιλότο που τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση Μαδούρο: «Δέχτηκε 4 πυροβολισμούς που διέλυσαν το πόδι του»

Ο Έρικ Σλόβερ ήταν χειριστής του ελικοπτέρου Chinook και προσέγγισε το βράδυ το συγκρότημα που συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο
Ο Έρικ Σλόβερ
Ο Έρικ Σλόβερ / Reuters

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, κατά την ετήσια ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε το Μετάλλιο Τιμής στον αρχισμηνία Έρικ Σλόβερ, πιλότο που τραυματίστηκε σε επιχείρηση υψηλού ρίσκου η οποία, οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Κατά την ίδια παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε ως «έκπληξη» έναν απελευθερωμένο πολιτικό κρατούμενο από τη Βενεζουέλα, τον Ενρίκε Μάρκες, ο οποίος όπως ανέφερε, είχε φυλακιστεί επί διακυβέρνησης Νικολάς Μαδούρο και επανενώθηκε συγκινητικά με την ανιψιά του, Αλεχάντρα Γκονζάλες, μέσα στην αίθουσα της Βουλής.

Ο αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε με δραματικούς τόνους την επιχείρηση, σημειώνοντας ότι ο Έρικ Σλόβερ ήταν χειριστής του ελικοπτέρου Chinook και προσέγγισε νυχτερινές ώρες το στρατιωτικό συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο.

 

«Ο Έρικ κατεύθυνε το ελικόπτερο μέσα στο σκοτάδι και κατέβηκε με ταχύτητα στο αυστηρά φυλασσόμενο φρούριο του Μαδούρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έρικ Σλόβερ
Ο Έρικ Σλόβερ / Reuters
Ο Έρικ Σλόβερ
Ο Έρικ Σλόβερ / Reuters

«Χτυπήθηκε πολύ άσχημα στο πόδι και στο ισχίο με πολλές σφαίρες. Δέχθηκε τέσσερις βασανιστικούς πυροβολισμούς που διέλυσαν το πόδι του σε πολλά σημεία», δήλωσε ακόμη και τόνισε ότι βρίσκεται ακόμη σε περίοδο ανάρρωσης.

«Δέκα από τους συναδέλφους του Έρικ από εκείνη τη νύχτα της νίκης θα λάβουν επίσης μετάλλια σε ιδιωτική τελετή που θα γίνει σύντομα στον Λευκό Οίκο», ανέφερε.

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από ογδόντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Καπιτώλιο.

Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής—που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.

Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
60
59
46
43
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»
Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ «Για την κατάσταση του Έθνους» ήταν μαραθώνια, κράτησε μία ώρα και 50 λεπτά σπάζοντας κάθε ρεκόρ - Χαρακτήρισε λυπηρή την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
9
Newsit logo
Newsit logo