Κόσμος

Ο Τραμπ αποθεώνει τη διάδοχο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροντρίγκες: «Είναι υπέροχη»

Η 56χρονη Ροντρίγκες ήταν αντιπρόεδρος του Μαδούρο, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας
Delcy Rodriguez / Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Η προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Delcy Rodriguez / REUTERS / Φωτογραφία Leonardo Fernandez Viloria

«Υπέροχο άνθρωπο» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε καθήκοντα μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά χθες (14.01.2026) αργά το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε εκτενή συζήτηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, την 56χρονη Ντέλσι Ροντρίγκες, που διαδέχτηκε τον Νικολάς Μαδούρο.

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους και πρόσθεσε:

«Συνομίλησα μαζί της σήμερα το πρωί, είχαμε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα».

Από τη δική της πλευρά, η Ντέλσι Ροντρίγκες χαρακτήρισε τη συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «εκτενή, παραγωγική και ευγενική».

«Συζητήσαμε μία διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας, καθώς και εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεών μας», αναφέρει η Ροντρίγκες σε μήνυμά της στο X (πρώην Twitter), υπογραμμίζοντας πως η επικοινωνία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

 

Προτού αναλάβει προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο.

O μέχρι τότε ηγέτης της χώρας της Νοτίου Αμερικής αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστεί για «διακίνηση ναρκωτικών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
118
115
92
89
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Παλαιστίνιος Άλι Σάαθ επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης τεχνοκρατών στη Γάζα - Στηρίζει η Χαμάς
Μία 15μελής παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή αναλαμβάνει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας, με βάση το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ
Γάζα
Newsit logo
Newsit logo