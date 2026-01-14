Ο Τραμπ αποθεώνει τη διάδοχο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροντρίγκες: «Είναι υπέροχη»

«Υπέροχο άνθρωπο» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε καθήκοντα μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά χθες (14.01.2026) αργά το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε εκτενή συζήτηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, την 56χρονη Ντέλσι Ροντρίγκες, που διαδέχτηκε τον Νικολάς Μαδούρο.

«Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα και είναι υπέροχος άνθρωπος. Εννοώ πως είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόμαστε πολύ καλά», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους και πρόσθεσε:

«Συνομίλησα μαζί της σήμερα το πρωί, είχαμε εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία, συζητήσαμε πολλά πράγματα και θεωρώ ότι τα πάμε πολύ καλά με τη Βενεζουέλα».

Από τη δική της πλευρά, η Ντέλσι Ροντρίγκες χαρακτήρισε τη συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «εκτενή, παραγωγική και ευγενική».

«Συζητήσαμε μία διμερή ατζέντα εργασίας προς όφελος των λαών μας, καθώς και εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεών μας», αναφέρει η Ροντρίγκες σε μήνυμά της στο X (πρώην Twitter), υπογραμμίζοντας πως η επικοινωνία διεξήχθη σε κλίμα «αμοιβαίου σεβασμού».

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

Προτού αναλάβει προσωρινή Πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο.

O μέχρι τότε ηγέτης της χώρας της Νοτίου Αμερικής αιχμαλωτίστηκε στις 3 Ιανουαρίου κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας και οδηγήθηκε στις ΗΠΑ προκειμένου να δικαστεί για «διακίνηση ναρκωτικών».