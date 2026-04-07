Το Πακιστάν ζητά από τον Τραμπ παράταση της διορίας στο Ιράν: «Ο πρόεδρος ενημερώθηκε και θα απαντήσει» λέει ο Λευκός Οίκος

Το Ιράν «εξετάζει θετικά» την πρόταση του Πακιστάν για παράταση του τελεσίγραφου με άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / Alex Brandon / Pool via REUTERS

Παράταση 2 εβδομάδων ζήτησε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, σήμερα (07.04.2026) από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν προκειμένου να κλείσει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει ενημερωθεί για την πρόταση του Πακιστάν σχετικά με παράταση δύο εβδομάδων στην προθεσμία που έχει τεθεί προς το Ιράν, ενώ αναμένεται να δώσει σύντομα την απάντησή του.

Το Πακιστάν έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις επαφές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, χωρίς όμως να έχουν προκύψει ενδείξεις για πιθανό συμβιβασμό.

«Για να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία, ζητώ θερμά από τον πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες. Το Πακιστάν, με πάσα ειλικρίνεια, ζητεί από τους Ιρανούς αδελφούς να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ για αντίστοιχη περίοδο δύο εβδομάδων, ως ένδειξη καλής θέλησης», υπογραμμίζει ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται τη γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ, η αμερικανική πλευρά έχει λάβει πλήρη γνώση της πρωτοβουλίας. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί για την πρόταση και θα υπάρξει απάντηση σύντομα».

Παράλληλα, και το Ιράν «εξετάζει θετικά» την πρόταση του Πακιστάν για παράταση του τελεσίγραφου με άνοιγμα των Στενών. Την πληροφορία μεταφέρει το Reuters επικαλούμενο υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο.

Κόσμος
