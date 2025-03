«Ο Τραμπ δεν θα κάνει πίσω για τους δασμούς γιατί θέλει μία ισχυρή Αμερική» λέει ο σύμβουλος εμπορίου του Λευκού Οίκου

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν αμφιταλαντεύεται για την επιβολή δασμών», δήλωσε ο σύμβουλος Εμπορίου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο την Καθαρά Δευτέρα (03.03.2025).

Όπως τόνισε ο σύμβουλος Εμπορίου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο δήλωσε ότι οι επιπτώσεις από τους δασμούς του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στις τιμές καταναλωτή εντός των ΗΠΑ θα είναι «μικρές και δευτερεύουσες» με δεδομένη τη συνύπαρξη σχεδίων απελευθέρωσης της βιομηχανίας, περιορισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και επέκτασης της παραγωγής ενέργειας.

