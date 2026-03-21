Ο Τραμπ δηλώνει «χαρούμενος» από τον θάνατο του πρώην ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ

«Δεν θα μπορεί πλέον να βλάψει αθώους ανθρώπους», έγραψε ακόμα ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social για την απώλεια του Μιούλερ
Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας των ΗΠΑ, Robert Mueller / REUTERS / Φωτογραφία Jason Reed

Δεν έκρυψε τη… χαρά του ο Ντόναλντ Τραμπ στο άκουσμα του θανάτου του Ρόμπερτ Μιούλερ, που «έφυγε» από τη ζωή στα 81 του χρόνια το Σάββατο (21.03.2026). Ο εκλιπών είχε διατελέσει, ανάμεσα σε άλλα, και διευθυντής του FBI.

O Ρόμπερτ Μιούλερ ήταν διευθυντής του FBI από το 2001 έως το 2013, αλλά και ειδικός εισαγγελέας που ερεύνησε την υπόθεση περί ρωσικής ανάμειξης στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, τις οποίες είχε κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, επικρατώντας της Χίλαρι Κλίντον.

Η διετής έρευνα του Μιούλερ κατέληξε το 2019 στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία είχε παρέμβει στις  εκλογές με σκοπό να ωφελήσει την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον διόρισε το 2017 ειδικό σύμβουλο για να επιβλέπει την εντεινόμενη έρευνα μετά την απόλυση του τότε διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η έρευνα του Μιούλερ απασχόλησε πολλές φορές τον ρεπουμπλικανό πολιτικό, ο οποίος επανειλημμένα – έως και εκατοντάδες φορές – είχε κάνει λόγο για «κυνήγι μαγισσών», «απάτη» και «φάρσα».

Στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social το βράδυ του Σαββάτου, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε, εκτός από τη χαρά, ότι «δεν θα μπορεί πλέον να βλάψει αθώους ανθρώπους».

Η αιτία θανάτου του Μιούλερ δεν έγινε άμεσα γνωστή, αλλά ο πρώην ειδικός εισαγγελέας έπασχε από τη νόσο Πάρκινσον εδώ και χρόνια.

Συγκλονιστικό βίντεο από πυραυλικές επιθέσεις στην Τεχεράνη - Ιρανή προσεύχεται στον Αλλάχ λίγο πριν πέσει νεκρή
Στα πλάνα η γυναίκα ακούγεται να ζητά βοήθεια από τον Αλλάχ, και δευτερόλεπτα αργότερα ένας δεύτερος πύραυλος σκάει ακριβώς στο σημείο που βρίσκεται με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο
