Ο Τραμπ έδειξε σε Μακρόν και Ζελένσκι τη συλλογή του από καπέλα MAGA

Η Σύνοδος Κορυφής στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία ήταν κρίσιμη, αλλά ο οικοδεσπότης Ντόναλντ Τραμπ «ελάφρυνε» το κλίμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρήκε την ευκαιρία να δείξει τη συλλογή τζόκεϊ MAGA στον Εμανουέλ Μακρόν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε σε Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Εμανουέλ Μακρόν υπερήφανα τη συλλογή καπέλων του (σε διάφορα χρώματα πωλούνται στις ΗΠΑ), συμπεριλαμβανομένου του καπέλου του με τίτλο «4 χρόνια ακόμα»…

Στη φωτογραφία που είδε το φως στα social media, ο τέταρτος της παρέας πιθανότατα είναι ο Φινλανδός Πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Στουμπ.

#BREAKING President Trump showing President Zelensky and President Macron his “Four More Years” hat from his MAGA merchandise display. pic.twitter.com/09DaUeCM66 — War Forum (@forum_war) August 19, 2025

Δεν έγιναν γνωστές οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών, ωστόσο κάποιοι χρήστες του Χ (πρώην Twitter) έσπευσαν να σχολιάσουν χιουμοριστικά μήπως ο Ρεπουμπλικανός κροίσος «τους πουλάει εμπόρευμα».