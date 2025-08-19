Κόσμος

Ο Τραμπ έδειξε σε Μακρόν και Ζελένσκι τη συλλογή του από καπέλα MAGA

Μπορεί η Σύνοδος Κορυφής της Ουάσινγκτον για την Ουκρανία να ήταν κρίσιμη, αλλά ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να ξεκλέψει λίγο χρόνο για να επιδείξει τη συλλογή τζόκεϊ MAGA
Ο Ντόναλντ Τραμπ με Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο
Ο Ντόναλντ Τραμπ με Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Μαρκ Ρούτε στον Λευκό Οίκο / REUTERS

Η Σύνοδος Κορυφής στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία ήταν κρίσιμη, αλλά ο οικοδεσπότης Ντόναλντ Τραμπ «ελάφρυνε» το κλίμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρήκε την ευκαιρία να δείξει τη συλλογή τζόκεϊ MAGA στον Εμανουέλ Μακρόν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε σε Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Εμανουέλ Μακρόν υπερήφανα τη συλλογή καπέλων του (σε διάφορα χρώματα πωλούνται στις ΗΠΑ), συμπεριλαμβανομένου του καπέλου του με τίτλο «4 χρόνια ακόμα»…

Στη φωτογραφία που είδε το φως στα social media, ο τέταρτος της παρέας πιθανότατα είναι ο Φινλανδός Πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Στουμπ.

 

 

Δεν έγιναν γνωστές οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών, ωστόσο κάποιοι χρήστες του Χ (πρώην Twitter) έσπευσαν να σχολιάσουν χιουμοριστικά μήπως ο Ρεπουμπλικανός κροίσος «τους πουλάει εμπόρευμα».

