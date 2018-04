Λίγες ώρες αφού ο Πομπέο διορίστηκε στη θέση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Τραμπ έδωσε την εντολή. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε δυο φωτογραφίες από τη συνάντηση του νέου Αμερικανού ΥΠΕΞ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Όλως… τυχαίως (not) οι φωτογραφίες της συνάντησης Πομπέο – Κιμ Γιονγκ Ουν είδαν το φως της δημοσιότητας μερικές ώρες πριν από την ιστορική διακορεατική συνάντηση. Μια συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες της Βόρειας και της Νότιας Κορέας που θεωρείται «ορεκτικό» για εκείνη ανάμεσα στον Κιμ και τον Τραμπ…

Η συνάντηση του Πομπέο με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας έγινε στην Πιονγκγιάνγκ. Ήταν το Σαββατοκύριακο του Πάσχα όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την εντολή στον αρχηγό της CIA και εκλεκτό του για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να πάει να δει τον Κιμ.

«Φωτογραφίες του υπουργού Εξωτερικών στη Βόρεια Κορέα. Ο υπουργός Πομπέο θα κάνει εξαιρετική δουλειά βοηθώντας τον πρόεδρο Τραμπ να ηγηθεί των προσπαθειών για αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου». Με αυτό το μήνυμα συνόδευσε ο Λευκός Οίκος τις φωτογραφίες. Ήταν ο τρόπος που επιλέχθηκε για να ανακοινωθεί από την αμερικανική προεδρία πως ο Πομπέο πήρε το χρίσμα για να γίνει ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας…

JUST RELEASED: Photos of Secretary of State Pompeo in North Korea. Secretary Pompeo will do an excellent job helping President Trump lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. pic.twitter.com/pQ0P8hbMTN

— The White House (@WhiteHouse) April 26, 2018