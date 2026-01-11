Ο Τραμπ έχει ζητήσει από το επιτελείο του σχέδιο για πιθανή εισβολή στη Γροιλανδία

Η ανθρωπότητα πρέπει να πάρει στα σοβαρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς προσπαθεί με κάθε τρόπο να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ και ημετέρων στον Αρκτικό Κύκλο και έχει ήδη ζητήσει έναν πρώτο σχεδιασμό για επικείμενη εισβολή στη Γροιλανδία!

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η εφημερίδα Mail on Sunday και όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να έχει δώσει εντολή στους διοικητές των ειδικών δυνάμεων να εκπονήσουν σχέδιο για πιθανή εισβολή στη Γροιλανδία, αυτοδιοικούμενη περιοχή της Δανίας, με στόχο την κατάληψή της.

Το σχέδιο αυτό συναντά σοβαρή αντίσταση από ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Οι στρατιωτικοί, ιδιαίτερα τα μέλη της στρατιωτικής ηγεσίας (Joint Chiefs of Staff), θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν παράνομη κάτω από το διεθνές δίκαιο και χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου δεν μπορεί να προχωρήσει.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα ανώνυμη πηγή ανάφερε πως στρατιωτικοί προσπαθούν να «αποσπάσουν» την προσοχή του Τραμπ με άλλες στρατιωτικές ενέργειες, όπως η αντιμετώπιση των ρωσικών «ghost» πλοίων ή ακόμα και μια επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη στρατιωτική κλιμάκωση στην Αρκτική.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το σχέδιο εκπονήθηκε υπό την πίεση στενών συμβούλων του Τραμπ, με επικεφαλής τον πολιτικό σύμβουλο Στίβεν Μίλερ. Η ομάδα αυτή θεωρεί ότι η πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθηση της διοίκησης, ενθαρρύνοντας την προσπάθεια για ταχεία κατάληψη της Γροιλανδίας πριν επέμβουν άλλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία ή η Κίνα.

Παράλληλα, διπλωμάτες εκτιμούν ότι ένας τέτοιος σχεδιασμός ενδέχεται να εξυπηρετεί και εσωτερικούς πολιτικούς στόχους, όπως η απόσπαση της προσοχής των Αμερικανών ψηφοφόρων από προβλήματα στην οικονομία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες ο Τραμπ και οι ρεπουμπλικάνοι μπορεί να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς. Οι πολιτικοί ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας έχουν επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα κάποιας εξαγοράς ή κατάληψης του νησιού, επιμένοντας ότι οι αποφάσεις για το μέλλον της περιοχής πρέπει να λαμβάνονται από τους ίδιους τους κατοίκους.

Η πρωτοβουλία Τραμπ έχει επίσης προκαλέσει ανησυχίες για τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ, με ευρωπαίους αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποσταθεροποίηση ή ακόμη και στη διάλυση της συμμαχίας. Η πρωθυπουργός της Δανίας επισήμανε ότι μια στρατιωτική κατάληψη του νησιού από τις ΗΠΑ θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος των μεταπολεμικών διατλαντικών δομών ασφαλείας.

Μια άλλη πιθανότητα που έχει εξεταστεί περιγράφεται ως «σενάριο συμβιβασμού», στο οποίο η Δανία θα συμφωνούσε να παράσχει στις ΗΠΑ πλήρη στρατιωτική πρόσβαση στη Γροιλανδία, αποκλείοντας σε κάθε περίπτωση την πρόσβαση Ρωσίας και Κίνας, και δίνοντας νομική βάση στην αμερικανική παρουσία.

Παρά την κινητικότητα γύρω από το σχέδιο εισβολής που φέρεται να έχει ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, η αντίσταση από τον στρατό, η έλλειψη υποστήριξης από το Κογκρέσο και οι διεθνείς αντιδράσεις καθιστούν μια τέτοια ενέργεια προς το παρόν απίθανη.

Ταυτόχρονα, η συζήτηση για το πώς θα διασφαλιστούν τα αμερικανικά συμφέροντα στην Αρκτική και πώς θα αντιμετωπιστεί η επιρροή Ρωσίας και Κίνας στη Γροιλανδία αναμένεται να συνεχιστεί, με την Ευρώπη να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της περιοχής.