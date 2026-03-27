Ο Τραμπ φλερτάρει on air παρουσιάστρια του Fox News ενώ συζητούν για το Ιράν: «Γίνεσαι όλο και πιο όμορφη»

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Ντόναλντ Τραμπ να προσβάλλει γυναίκες δημοσιογράφους ωστόσο αυτή τη φορά φλέρταρε ανοιχτά με παρουσιάστρια του Fox News, και μάλιστα ενώ δεχόταν ερώτηση για την κατάσταση στο Ιράν. Η ξανθιά δημοσιογράφος με τα πανέμορφα μάτια δεν τον άφησε ασυγκίνητο.

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στην Dana Perino, ο Τραμπ της είπε ότι «γίνεται όλο και πιο όμορφη με τα χρόνια», σχολιάζοντας μάλιστα πως τέτοιου είδους δηλώσεις «μπορεί να βάλουν τέλος στην πολιτική του καριέρα», καθώς – όπως ανέφερε – «πλέον δεν επιτρέπεται να λες ότι μια γυναίκα είναι όμορφη».

Η παρουσιάστρια, χαμογελώντας, απάντησε ότι «το μακιγιάζ και τα μαλλιά του Fox παίζουν μεγάλο ρόλο», προσπαθώντας να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα, σε μια συνέντευξη που κινήθηκε σε ασυνήθιστους τόνους.

Η ερώτηση της Περίνο αφορούσε την ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιράν, με την ίδια να εκφράζει ανησυχία για το αν οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και πόσιμο νερό. Ο Τραμπ απάντησε ότι έχει εικόνα της κατάστασης, πριν μεταφέρει τη συζήτηση σε προσωπικό επίπεδο, θυμίζοντας παλαιότερη συνάντησή τους στον Πύργο Τραμπ.

«Θυμάσαι όταν γευματίσαμε πριν από χρόνια στο ισόγειο του Trump Tower, όταν ήταν ένα ολοκαίνουργιο κτίριο; Δεν έχεις αλλάξει. Δεν επιτρέπεται να το πω αυτό. Είναι το τέλος της πολιτικής μου καριέρας, αλλά ίσως να είσαι ακόμα πιο όμορφη, εντάξει; Οπότε, δεν ξέρω τι κάνεις» είπε ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και σε πληροφορίες που – όπως είπε – του μετέφερε η CIA, σύμφωνα με τις οποίες ο νέος Αγιατολάχ του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «ενδέχεται να είναι ομοφυλόφιλος», προσθέτοντας ότι αυτό «τον φέρνει σε δύσκολη θέση στη συγκεκριμένη χώρα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις με σχόλια προς γυναίκες δημοσιογράφους. Στο παρελθόν είχε αποκαλέσει την Katie Rogers «άσχημη», ενώ ο Τραμπ είχε ζητήσει από τη Catherine Lucey να σωπάσει με προσβλητικό τρόπο, λέγοντάς της «σιωπή, γουρούνα».