Ο Τραμπ κάνει μιμήσεις και ειρωνείες για τρανς αθλήτριες αποκαλύπτοντας ότι «στη Μελάνια δεν αρέσει καθόλου αυτό»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε διαλόγους με τη σύζυγό του Μελάνια εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε χορευτικές μιμήσεις και εξαπέλυσε ειρωνείες τόσο κατά τρανς αθλητριών, όσο και κατά του Νικολάς Μαδούρο.

Ιδιαίτερα ευδιάθετος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του την Τρίτη (06.01.2026) στο «Trump-Kennedy Center», το πρώην «John F. Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ λέγοντας ότι «δεν αρέσει καθόλου» όταν τον βλέπει να χορεύει.

Αφού τη χαρακτήρισε «πολύ κομψή γυναίκα», αποκάλυψε ακόμη ότι του έχει πει πως τέτοιες κινήσεις «δεν αρμόζουν σε Πρόεδρο»…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος απάντησε, όπως ανέφερε, ότι «όλοι θέλουν να με δουν να χορεύω» και σχολίασε ειρωνικά ότι η Μελάνια ίσως «δεν ξέρει και πολλά για την αμερικανική ιστορία», αναφερόμενος στον Ρούσβελτ.

Στη συνέχεια, άρχισε να παριστάνει τρανς αθλήτριες της άρσης βαρών.

Ο Τραμπ περιέγραψε με σκωπτικό τρόπο πως δυσκολεύονται να σηκώσουν τα βάρη και καταλήγουν να κλαίνε, ενώ, όπως είπε, «έρχεται μετά ένας άντρας και τα σηκώνει με ευκολία».

.@POTUS on his imitation of “trans athletes” in women’s sports: “My wife HATES when I do this.”



pic.twitter.com/nTTzj8ZfMd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

«Ιδιοφυής» η στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ επανέλαβε ισχυρισμούς περί «στημένων» ή «διαβλητών» εκλογών και προειδοποίησε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, διαφορετικά – εφόσον οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων – θα κινηθούν για την παραπομπή του.

Αναφερόμενος στη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και στη σύλληψη Μαδούρο, χαρακτήρισε τα πλήγματα στο Καράκας «καταπληκτικά» και την όλη επιχείρηση «ιδιοφυή» από πλευράς τακτικής.

«Ήταν καταπληκτικό. Και σκεφτείτε το εξής: από εμάς δεν σκοτώθηκε κανείς. Και από την άλλη πλευρά, σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι», είπε, προσθέτοντας ότι «οι δικοί μας πηδάνε από ελικόπτερα» και ότι το σχέδιο ήταν «τόσο ιδιοφυές».

TRUMP DANCE AT THE TRUMP KENNEDY CENTER! pic.twitter.com/sbJnMNpuWc — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Μαδούρο αντέγραφε τις χορευτικές του κινήσεις, ότι «είχε σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους στη Βενεζουέλα», όπως και ότι είχε θάλαμο βασανιστηρίων στο κέντρο του Καράκας.

Τέλος, επέκρινε τους Δημοκρατικούς για την απροθυμία τους να τον συγχαρούν για τη σύλληψη του Μαδούρο, παρά το γεγονός ότι έχουν καταδικάσει επανειλημμένα το καθεστώς του, σημειώνοντας: «Κάποια στιγμή θα πρέπει να πουν, ξέρετε, ”έκανες εξαιρετική δουλειά”».