Ο Τραμπ κορόιδεψε τον Μακρόν για τα «όμορφα γυαλιά ηλίου»: «Τι στο διάολο συνέβη;»

Εμμονή με τον Εμανουέλ Μακρόν έχει πάθει τελευταία ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά ταυτόχρονα έσπευσε να δηλώσει ότι τρέφει συμπάθεια για τον Γάλλο πρόεδρο.

Ο Τραμπ μιμήθηκε τη γαλλική προσφορά του προέδρου Μακρόν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβός, ρωτώντας πρώτα «τι στο διάολο συνέβη» αφού τον είδε χθες με τα «όμορφα γυαλιά ηλίου» του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου αρέσει, πραγματικά μου αρέσει – δύσκολο να το πιστέψει κανείς, έτσι δεν είναι;» είπε, πριν περάσει στις – κατά τον ίδιο – υπερβολικές τιμές των φαρμακευτικών εταιρειών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος μίλησε στο φόρουμ την Τρίτη (20.01.2026), αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ένα πρόβλημα στο μάτι, το οποίο ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει «απολύτως ακίνδυνο», ωστόσο έχει προκαλέσει ερυθρότητα και οίδημα στο δεξί του μάτι, για αυτό και φοράει γυαλιά ηλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διάρκεια της ομιλίας του ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι φαρμακευτικές «τη γλιτώνουν με αυτή την απάτη εδώ και πολύ καιρό» και αποκάλυψε πως είχε ζητήσει από τον Μακρόν να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων στη Γαλλία. Σε εκείνο το σημείο, μιμήθηκε επανειλημμένα τη γαλλική προφορά, λέγοντας «όχι, όχι, όχι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκαθάρισε στον Γάλλο πρόεδρο ότι έπρεπε «να το κάνει γρήγορα», διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέβαλλαν δασμούς 25% στα γαλλικά προϊόντα που πωλούνται στις ΗΠΑ και δασμούς 100% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες.

«Όχι, όχι, Ντόναλντ, θα το κάνω», είπε ο Τραμπ, μιμούμενος ξανά τον Μακρόν, προσθέτοντας ότι ο Γάλλος πρόεδρος πιθανότατα παρακολουθούσε όσα έλεγε από το ακροατήριο.

Στην ομιλία του ο Μακρόν είπε ότι προτιμά τον «σεβασμό» και το «κράτος δικαίου» από τους «νταήδες» και προέτρεψε τους ανθρώπους να μην «σπαταλούν χρόνο σε τρελές ιδέες» σε μια ομιλία που ακούστηκε σαν απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ.