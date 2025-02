Ο Τραμπ «νίπτει τας χείρας του» για την Ουκρανία, λένε αναλυτές – Τα ρωσικά αφηγήματα και ο λόγος της «κόντρας» με τον Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι (αριστερά) και ο Ντόναλντ Τραμπ (δεξιά / FILE PHOTO: Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump and Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy meet at Trump Tower in New York City, U.S., September 27, 2024. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo