Ο Τραμπ πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα: «Η Ουκρανία θα αποφασίσει για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία»

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Λίγες πριν καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ρώσο ηγέτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, στην πορεία του για την Αλάσκα όπου θα έχει σύνοδο κορυφής σε με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Υψηλό διακύβευμα!!!», έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο Τραμπ στο Truth Social, κατά την αναχώρησή του λίγο νωρίτερα για την περίπου επτάωρη πτήση προς το Άνκορατζ, τόπο διεξαγωγής της συνόδου, που μπορεί να σφραγίσει την τύχη της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Ουκρανίας.

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, ο Αμερικανός αναχώρησε για την Αλάσκα. Όσον αφορά τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης φαίνεται πως ασχολείται με περιφερειακά ζητήματα μέχρι να έρθει η ώρα να ξεκινήσει το ταξίδι του.

Από την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μπήκε για 2η φορά στον Λευκό Οίκο, είχε ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μετά από περισσότερο από 6 μήνες και μετά από αρκετές αποτυχημένες συνομιλίες μεταξύ των ηγετών, ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί πως σήμερα μπορεί να υπάρξει εξέλιξη στο ζήτημα.

Σε δηλώσεις του είχε αναφέρει πως δίνει 75% πιθανότητα αυτή η συνάντηση να είναι επιτυχημένη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έχει δηλώσει ότι όποια και να είναι η έκβαση της συνάντησης, δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής.

Οι εργασίες της διμερής συνόδου υπολογίζεται πως θα διαρκέσουν 7 ώρες.

Μετά τη συζήτηση, έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου.

Η αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύσει τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελείται από τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ και τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Δίπλα στον Τραμπ αποφασίστηκε να είναι και η διευθύντρια του επιτελείου του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, και η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, και οι πρεσβευτές Στιβ Γουίτκοφ και Μόνικα Κρόουλι.

Από την πλευρά της Ρωσίας, στην Αλάσκα έχει ήδη φτάσει ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος εμφανίστηκε με φούτερ που έγραφε «CCCP», δηλαδή Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (ΕΣΣΔ).

Η εμφάνιση αυτή, όπως είναι λογικό, προκάλεσε αντιδράσεις.

Πέρα από τον υπουργό Εξωτερικών, στο πλευρό του Βλαντιμίρ Πούτιν θα είναι ο σύμβουλός του, Γιούρι Ουσακόφ, ο υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, ο υπουργός Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ και ο επικεφαλής του Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Το πρωί της Παρασκευής, στο Άνκορατζ, πολίτες συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για την απουσία της Ουκρανίας από τις συνομιλίες Τραμπ – Πούτιν. Με συνθήματα και πανό, οι διαδηλωτές έστειλαν μήνυμα στήριξης προς το Κίεβο, ζητώντας να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τα 5 σημεία – «κλειδιά» για το μέλλον της Ουκρανίας

Εδάφη, εγγυήσεις ασφαλείας, κυρώσεις, εμπόριο και αποζημιώσεις είναι τα βασικά σημεία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον theguardian.com.

Στη σημερινή ανάλυσή του, τονίζονται όλα τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν ώστε να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία στο Ουκρανικό.

Εδαφικά ζητήματα

Η Ρωσία κατέχει περίπου το 1/5 της Ουκρανίας έπειτα από περισσότερα από 3 χρόνια πολέμου, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί κι άλλη γη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η Ρωσία ήθελε το υπόλοιπο της περιφέρειας Ντονέτσκ, 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με αντάλλαγμα μία κατάπαυση πυρός.

Όμως, απέρριψε –σε πρώτη φάση– αυτήν την προοπτική, τονίζοντας ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να συμφωνήσει. Η ουκρανική κοινή γνώμη επίσης δύσκολα θα αποδεχθεί την παραχώρηση περισσότερης γης στη Ρωσία.

Το Κίεβο είναι διατεθειμένο να δεχθεί κατάπαυση πυρός στις τρέχουσες γραμμές μετώπου, ακολουθούμενη από συζητήσεις για το μελλοντικό καθεστώς των κατεχόμενων εδαφών.

Πρόκειται για ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο. Η Ρωσία έχει επιδιώξει την επίσημη αναγνώριση τουλάχιστον μέρους των εδαφών που έχει καταλάβει, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα την Κριμαία, αλλά στην καλύτερη περίπτωση η Ουκρανία είναι πιθανό να δεχθεί μόνο μία de facto κατοχή.

Μία εναλλακτική είναι να «παγώσει» το ζήτημα των κατεχόμενων εδαφών για μελλοντική διαπραγμάτευση – «σε 25 χρόνια», όπως πρότεινε ο Τζον Φόρμαν, πρώην στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανίας στη Μόσχα.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Η Ρωσία τονίζει ότι θέλει η Ουκρανία να είναι ουδέτερη, αν και στην πράξη αυτό σημαίνει έναν αδύναμο γείτονα, χωρίς δεσμούς με τη Δύση.

Σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, που εξακολουθεί να επικαλείται το Κρεμλίνο, είχε απαιτήσει τη μείωση του ουκρανικού στρατού.

Η Ουκρανία θα ήθελε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι που όμως οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει, αφήνοντας τη χώρα να αναζητά διμερείς ή πολυμερείς εγγυήσεις ασφαλείας από δυτικούς συμμάχους.

Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία έχουν υποσχεθεί να ηγηθούν μίας κυρίως ευρωπαϊκής «δύναμης καθησυχασμού» που θα εισέλθει στην Ουκρανία σε περίπτωση σταθερής κατάπαυσης πυρός, αν και η Ρωσία αντιτίθεται.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ είναι επίσης έτοιμες να αποτελέσουν μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας για να αποτραπεί μία νέα σύγκρουση.

Ωστόσο, δεν είναι σαφής η στόχευση του Αμερικανού προέδρου και ένα διμερές σύστημα εγγυήσεων μοιάζει απίθανο, σύμφωνα με την ανάλυση.

Κυρώσεις και εμπόριο

Η Ρωσία επιθυμεί να αρθούν οι οικονομικές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, μπορεί να μιλήσει μόνο εκ μέρους των ΗΠΑ. Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανότατα πιο επιφυλακτικοί, εκτός αν η Ουκρανία έχει υπογράψει μία συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, τόνισε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν ευρύτερη συνεργασία «συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής και οικονομικής σφαίρας», στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης διμερούς συμφωνίας.

Χωρίς απτά αποτελέσματα σε άλλα θέματα, μία μονομερής χαλάρωση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ θα ήταν απρόσμενη.

Τα εγκλήματα πολέμου, οι αποζημιώσεις και η ανοικοδόμηση

Τα εγκλήματα πολέμου και οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις δεν μπορούν να παραμεριστούν στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν για την αναγκαστική μεταφορά περίπου 20.000 παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει την επιστροφή των παιδιών στο πρώτο στάδιο οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης και ανάκαμψης στην Ουκρανία –όπου έχει διεξαχθεί το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου– ανέρχεται σε 506 δισ. ευρώ.

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει δημιουργηθεί μητρώο καταγραφής αιτήσεων αποζημίωσης από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Όμως, η Ρωσία μέχρι στιγμής αρνείται να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης, αφήνοντας την Ουκρανία να βρει εναλλακτικούς τρόπους για να χρηματοδοτήσει την μεταπολεμική της ανασυγκρότηση.

Μία επιλογή είναι η δέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, που ανέρχονται σε περίπου 280 δισ. δολάρια, αλλά η επίτευξη διεθνούς συναίνεσης σε αυτό το θέμα έχει αποδειχθεί δύσκολη.

Άλλα ζητήματα

Υπάρχουν πολλά άλλα πρακτικά θέματα. Η Ουκρανία ζητά την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων πολέμου μαζί με μία αρχική κατάπαυση πυρός. Η Ρωσία κρατά πάνω από 8.000 Ουκρανούς αιχμαλώτους και η Ουκρανία μικρότερο αριθμό, γεγονός που καθιστά τις ανταλλαγές ένας προς έναν δύσκολες.

Ωστόσο, έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες ανταλλαγές από την αρχή του πολέμου και αυτό μπορεί να είναι από τα πιο εύκολα θέματα προς συμφωνία.

Στις αρχές του πολέμου, η Ρωσία κατέλαβε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Λίγο αργότερα, ο σταθμός έκλεισε, αλλά η τοποθεσία παραμένει σε ρωσικά χέρια και υπάρχουν ενδείξεις ότι η Μόσχα θέλει να τον επαναλειτουργήσει και να τον συνδέσει με το δικό της δίκτυο ενέργειας, μία αναγκαστική μεταφορά που η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει, αλλά ίσως να μην μπορεί να αποτρέψει.