Κόσμος

Ο Τραμπ στέλνει στη Μέση Ανατολή και το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων «USS Boxer» με 2.500 πεζοναύτες

Πρόκειται να ενωθεί με τις δυνάμεις του «USS Tripoli»
Το USS Boxer / Φωτογραφία .US Navy

Κλιμακώνεται επικίνδυνα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει στην περιοχή το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων USS Tripoli με δύναμη περίπου 2.500 Αμερικανών πεζοναυτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο φαίνεται πως δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό, καθώς σύμφωνα με αξιωματούχους, στην περιοχή αναμένεται να φτάσει και το «USS Boxer».

Πληροφορίες αναφέρουν πως δόθηκε ήδη εντολή για ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων USS Boxer, στη Μέση Ανατολή, το οποίο συνοδεύεται από 2 αποβατικά πλοία (το USS Portland και το USS Comstock) και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν 2.500 πεζοναύτες του 11th Marine Expeditionary Unit (11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών – επιπέδου ταξιαρχίας), ελικόπτερα και εξοπλισμό για αποβατικές επιχειρήσεις.

Η ομάδα κρούσης του USS Boxer αναχώρησε την Πέμπτη (19.03.2026) από τη ναυτική βάση του Σαν Ντιέγκο όπως αναφέρουν οι αμερικανικές πηγές πληροφόρησης, μια εξέλιξη που δείχνει τις προθέσεις της Ουάσινγκτον για την επόμενη φάση του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μόλις η ομάδα κρούσης του USS Boxer φτάσει στην περιοχή και «ενώσει» τις δυνάμεις του με την ομάδα κρούσης του USS Tripoli, τότε ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στην διάθεσή του ετοιμοπόλεμους περίπου 5.000 Αμερικανούς πεζοναύτες (συνολικά 8.000 στρατιωτικό προσωπικό για τέτοιου είδους επιχειρήσεις) μαζί με ελικόπτερα, αεροπορικές δυνάμεις υποστήριξης, άρματα και οχήματα μάχης.

Το εσωτερικό του USS με χόβερκραφτ για αποβατικές επιχειρήσεις / Φωτοραφία U.S Navy

Σε συνδυασμό με την καθιερωμένη πλέον αεροπορική υπεροχή στους ιρανικούς αιθέρες και την αποδεκατισμένη αν και αποκεντρωμένη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν, η αποβατική δύναμη των Αμερικανών πεζοναυτών μπορεί να προκαλέσει τεράστιες απώλειες. Ωστόσο, μένουν να φανούν οι αντικειμενικοί σκοποί της όποιας αποστολής τους.

Πληροφορίες από OnAlert και The Jerusalem Post

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα», λέει η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ για τη σχέση της με τον Επστάιν
Τα έγγραφα του Επστάιν δείχνουν ότι η σχέση της με εκείνον είχε ευρύτερες διαστάσεις, γεγονός που προκάλεσε μια ασυνήθιστη επίπληξη από τον πρωθυπουργό της χώρας
Μέτε Μάριτ
«Το Ισραήλ ήθελε να με σκοτώσει» λέει ο δημοσιογράφος του Russia Today μετά τον πύραυλο που έπεσε δίπλα του στον Λίβανο
«Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτό ήταν σκόπιμο, δεν υπήρχε προειδοποίηση για βομβαρδισμό» υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Στιβ Σουίνι με εμφανή τα τραύματά του
Ο δημοσιογράφος του Russia Today Στιβ Σουίνι
Newsit logo
Newsit logo