Ο Τραμπ στέλνει στη Μέση Ανατολή και το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων «USS Boxer» με 2.500 πεζοναύτες

Κλιμακώνεται επικίνδυνα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει στην περιοχή το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων USS Tripoli με δύναμη περίπου 2.500 Αμερικανών πεζοναυτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος ωστόσο φαίνεται πως δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό, καθώς σύμφωνα με αξιωματούχους, στην περιοχή αναμένεται να φτάσει και το «USS Boxer».

Πληροφορίες αναφέρουν πως δόθηκε ήδη εντολή για ανάπτυξη της ομάδας κρούσης του πλοίου αμφίβιων επιχειρήσεων USS Boxer, στη Μέση Ανατολή, το οποίο συνοδεύεται από 2 αποβατικά πλοία (το USS Portland και το USS Comstock) και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν 2.500 πεζοναύτες του 11th Marine Expeditionary Unit (11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών – επιπέδου ταξιαρχίας), ελικόπτερα και εξοπλισμό για αποβατικές επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα κρούσης του USS Boxer αναχώρησε την Πέμπτη (19.03.2026) από τη ναυτική βάση του Σαν Ντιέγκο όπως αναφέρουν οι αμερικανικές πηγές πληροφόρησης, μια εξέλιξη που δείχνει τις προθέσεις της Ουάσινγκτον για την επόμενη φάση του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μόλις η ομάδα κρούσης του USS Boxer φτάσει στην περιοχή και «ενώσει» τις δυνάμεις του με την ομάδα κρούσης του USS Tripoli, τότε ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στην διάθεσή του ετοιμοπόλεμους περίπου 5.000 Αμερικανούς πεζοναύτες (συνολικά 8.000 στρατιωτικό προσωπικό για τέτοιου είδους επιχειρήσεις) μαζί με ελικόπτερα, αεροπορικές δυνάμεις υποστήριξης, άρματα και οχήματα μάχης.

Σε συνδυασμό με την καθιερωμένη πλέον αεροπορική υπεροχή στους ιρανικούς αιθέρες και την αποδεκατισμένη αν και αποκεντρωμένη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν, η αποβατική δύναμη των Αμερικανών πεζοναυτών μπορεί να προκαλέσει τεράστιες απώλειες. Ωστόσο, μένουν να φανούν οι αντικειμενικοί σκοποί της όποιας αποστολής τους.

Πληροφορίες από OnAlert και The Jerusalem Post