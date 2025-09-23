Κόσμος

Ο Τραμπ στηρίζει την Ουκρανία: «Με τη βοήθεια ΕΕ και ΝΑΤΟ μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της – “Χάρτινος τίγρης” η Ρωσία»

«Ο Πούτιν και η Ρωσία αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, και τώρα είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ
Βολοντίμιρ Ζελένακι και Ντόναλντ Τραμπ
Σε δεύτερο γύρο δηλώσεων σχετικά με την Ουκρανία προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ομιλία του στον ΟΗΕ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση μετά την μαραθώνια ομιλία του του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συναντήθηκε με τον ομόλογό του από την Ουκρανία, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μεταξύ άλλων ανέφερε πως οι χώρες του ΝΑΤΟ που παραβιάζεται ο εναέριος χώρος του από τη Μόσχα, πρέπει να καταρρίπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη.

Τα όσα είπε από το βήμα του ΟΗΕ, σχετικά με το ότι η Ρωσία θα έπρεπε να είχε τελειώσει μέσα σε λίγες ημέρες τον πόλεμο στην Ουκρανία, όμως διαρκή 3,5 χρόνια, με απώλειες και για τις δύο πλευρές επανέλαβε μαζί με τη στήριξή του στο Κίεβο και σε ανάρτηση που έκανε το βράδυ της Τρίτης 23.09.2025 στα social media του, το Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Αφού έμαθα και κατανόησα πλήρως τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση Ουκρανίας–Ρωσίας και, βλέποντας τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω όλη την επικράτειά της στην αρχική της μορφή. Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ειδικότερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα, από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή προοπτική. Γιατί όχι;

Η Ρωσία πολεμάει άσκοπα εδώ και τριάμισι χρόνια έναν πόλεμο που μια πραγματική στρατιωτική δύναμη θα είχε κερδίσει σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Αυτό δεν τιμά τη Ρωσία· στην πραγματικότητα, την κάνει να φαίνεται σαν «χάρτινος τίγρης».

Όταν οι άνθρωποι που ζουν στη Μόσχα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και περιοχές σε όλη τη Ρωσία συνειδητοποιήσουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον πόλεμο – το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προμηθευτούν βενζίνη λόγω των τεράστιων ουρών που σχηματίζονται, και όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην πολεμική οικονομία τους, όπου τα περισσότερα χρήματα ξοδεύονται για τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας – τότε, με το Μεγάλο Σθένος της και τη συνεχή βελτίωσή της, η Ουκρανία θα μπορέσει να ανακτήσει τη χώρα της στην αρχική της μορφή και, ποιος ξέρει, ίσως και να προχωρήσει ακόμα παραπέρα!

Ο Πούτιν και η Ρωσία αντιμετωπίζουν ΤΕΡΑΣΤΙΑ οικονομικά προβλήματα, και τώρα είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει.

Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι και στις δύο χώρες τα καλύτερα. Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα στο ΝΑΤΟ ώστε να τα χρησιμοποιήσει όπως κρίνει. Καλή τύχη σε όλους!»

 

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα τις τελευταίες εβδομάδες μετά από επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones και αεροσκάφη. 

