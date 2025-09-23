ΝΑΤΟ για παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία: Ανεύθυνη η ρωσική συμπεριφορά – Προειδοποιεί με χρήση του άρθρου 5

Ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς την Ρωσία έστειλε το ΝΑΤΟ, με αφορμή τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας, της Ρουμανίας αλλά και της Εσθονίας από τις ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο (NAC), το κύριο πολιτικό όργανο λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ, συνεδρίασε σήμερα Τρίτη (23.09.2025) με θέμα τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου τόσο από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη όσο και από drones και UAV.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ΝΑΤΟ, αφού γίνεται μια αναδρομή στα γεγονότα τόσο στον εναέριο χώρο της Πολωνίας όσο και της Εσθονίας, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες

Η απάντηση του ΝΑΤΟ στις απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας θα συνεχίσει να είναι ισχυρή

Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας

Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 είναι ακλόνητη.

Το σημείο αναφοράς είναι ότι το ΝΑΤΟ προειδοποιεί την Ρωσία με ενεργοποίηση του άρθρου 5, σύμφωνα με το οποίο η επίθεση εναντίον ενός κράτους – μέλους της Συμμαχίας θεωρείται ως επίθεση σε όλα τα κράτη μέλη.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εταίροι δεσμεύονται για να συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν, ακόμα και με την χρήση βίας, για να υπερασπιστούν το κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ που δέχθηκε επίθεση.

Η ανακοίνωση του NAC:

«Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα το πρωί κατόπιν αιτήματος της Εσθονίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, για να διαβουλευθεί και να καταδικάσει σθεναρά την επικίνδυνη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία στις 19 Σεπτεμβρίου.

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) ενημέρωσε το Συμβούλιο για αυτό το περιστατικό κατά το οποίο τρία οπλισμένα ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για πάνω από δέκα λεπτά.

Η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν γρήγορη και αποφασιστική. Τα συμμαχικά αεροσκάφη προσπάθησαν να τα αναχαιτίσουν και να τα συνοδεύσουν από τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Αυτή η εισβολή είναι μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ολοένα και πιο ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδριάζει σύμφωνα με το Άρθρο 4.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, το Συμβούλιο διεξήγαγε διαβουλεύσεις ως απάντηση στη μεγάλης κλίμακας παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αρκετοί άλλοι Σύμμαχοι – συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Ρουμανίας – αντιμετώπισαν επίσης πρόσφατα παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τη Ρωσία. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς όλους τους Συμμάχους των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί.

Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, κινδυνεύουν με λάθος υπολογισμό και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ στις απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας θα συνεχίσει να είναι ισχυρή. Στις 12 Σεπτεμβρίου, ξεκινήσαμε το «Eastern Sentry» για να ενισχύσουμε τη στάση του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά. Θα ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και θα ενισχύσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής αεράμυνας.

Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία: το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και να αποτρέψουμε όλες τις απειλές από όλες τις κατευθύνσεις.

Θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με τον τρόπο, το χρονοδιάγραμμα και τον τομέα της επιλογής μας. Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 είναι ακλόνητη και αδιαπραγμάτευτη.

Οι σύμμαχοι δεν θα αποθαρρυνθούν από αυτές και άλλες ανεύθυνες ενέργειες της Ρωσίας από τις διαρκείς δεσμεύσεις της να στηρίξουν την Ουκρανία, η ασφάλεια της οποίας συμβάλλει στη δική μας, κατά την άσκηση του εγγενούς δικαιώματός της στην αυτοάμυνα κατά του βάναυσου και απρόκλητου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας».

