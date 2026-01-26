Ο Τραμπ «τα έψαλλε» άσχημα στον γερουσιαστή Κρουζ, μετά από σφοδρή κριτική για τους δασμούς – «Άντε γα@@@ Τεντ»

Κατηγορίες κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς εξαπέλυσε ο Τεντ Κρουζ σε συνομιλίες με δωρητές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2025, σύμφωνα με ηχητικά ντοκουμέντα που διέρρευσαν στο διαδίκτυο.

Ο γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ, ο οποίος αναμένεται να υποβάλει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028, επέκρινε αυστηρά την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς και είπε ότι απείλησε ακόμη και το προσωπικό του με άμεση απόλυση αν χρησιμοποιούσαν τη φράση «Ημέρα της Απελευθέρωσης» για να αναφερθούν στην ημέρα που ανακοινώθηκαν οι εκτεταμένοι φόροι, σύμφωνα με το Axios.

Ο 55χρονος Κρουζ είπε στους δωρητές ότι αυτός και άλλοι γερουσιαστές εξέφρασαν την αποστροφή τους για τους δασμούς του Τραμπ σε μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία, προειδοποιώντας ότι θα καταστρέψουν την οικονομία και θα οδηγήσουν στην καθαίρεσή του.

Στο ηχητικό που διέρρευσε, ο Τεντ Κρουζ φέρεται να επικρίνει το οικονομικό πρόγραμμα του Trump και να εκφράζει αμφιβολίες για την πολιτική ανεξαρτησία του Βανς. Κατέκρινε μάλιστα τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου για τους δασμούς και λέει ότι θα μπορούσαν να βλάψουν την οικονομία της χώρας, σύμφωνα με το Axios.

Σε ένα σημείο της ηχογράφησης, ο Cruz φέρεται να περιγράφει μια φορά που έδωσε στον Πρόεδρο μια αυστηρή προειδοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε: «Κύριε Πρόεδρε, αν φτάσουμε στον Νοέμβριο του [2026] και τα 401(k) των πολιτών έχουν πέσει κατά 30% και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί κατά 10-20%, θα φτάσουμε στην ημέρα των εκλογών και θα αντιμετωπίσουμε ένα μακελειό. Θα χάσετε τη Βουλή, θα χάσετε τη Γερουσία, θα περάσετε τα επόμενα δύο χρόνια με να σας κάνουν μομφή κάθε εβδομάδα».

Ο Κρουζ φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε ότι αυτός και αρκετοί γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αντιμετώπισαν τον Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας αργά το βράδυ, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση. Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι λόγω της ακρίβειας «θα γίνει σφαγή» στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με θύμα τους Ρεπουμπλικανούς, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την οργή και το ξέσπασμα του Αμερικανού προέδρου.

Η συνομιλία κράτησε μέχρι μετά τα μεσάνυχτα και «δεν πήγε καλά», είπε ο Κρουζ στους δωρητές, με τον Τραμπ να «φωνάζει» και να «βρίζει» τους νομοθέτες. Μάλιστα, η φερόμενη απάντηση του Τραμπ ήταν «Άντε γα@@@υ, Τεντ».

Το γραφείο του Κρουζ δεν αμφισβήτησε την αυθεντικότητα του ηχητικού αρχείου. Ωστόσο, τόνισε την πίστη του στον Τραμπ. Σε δήλωση προς το Axios αναφερόταν: «Ο γερουσιαστής Κρουζ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος του προέδρου στη Γερουσία και μάχεται καθημερινά στα χαρακώματα για να προωθήσει την ατζέντα του».