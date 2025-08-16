Κόσμος

Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ζελένσκι για τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα – Συμφώνησαν να συναντηθούν άμεσα στις ΗΠΑ

Ίσως τη Δευτέρα η συνάντηση του Αμερικάνου με τον Ουκρανό ομόλογό του - Επέστρεψε στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ - Δείτε βίντεο από τη στιγμή που κατεβαίνει από το προεδρικό αεροσκάφος, καταβεβλημένος και χωρίς γραβάτα
Πολύωρη συζήτηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Ο Αμερικανός, πριν καλά καλά επιστρέψει στην Ουάσιγκτον και ενώ πετούσε με το Air Force One, επέλεξε να επικοινωνήσει στον Ουκρανό ομόλογό του τα όσα ειπώθηκαν στη στρατιωτική βάση του Άνκορατζ.

Κατά την επικοινωνία τους συμφωνήθηκε μάλιστα και να συναντηθούν από κοντά, αναφέρει δημοσιογράφος του Axios. Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, φαίνεται πως συμφώνησαν να συναντηθούν άμεσα, πιθανόν και τη Δευτέρα, στην Ουάσινγκτον, ώστε να αναλύσουν τις κρίσιμες εξελίξεις για την Ουκρανία. Όσον αφορά για τα όσα είπε ο Αμερικανός με τον Ρώσο ομόλογό του, η στάση που κράτησε ο Ουκρανός παραμένει άγνωστη.

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε και με ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ.

Κατεβαίνοντας από το Air Force One, και εμφανώς κουρασμένος, και χωρίς γραβάτα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκανε καμία δήλωση στους δημοσιογράφους.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ιστορική σύνοδο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Αμερικανός ξεκαθάρισε πως είναι στο «χέρι» της Ουκρανίας να κάνει συμφωνία με την Ρωσία αν και σε αυτή τη διαδικασία θα μπορούσαν να εμπλακούν και ευρωπαϊκές χώρες.

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε πως συμφώνησε σε ανταλλαγή εδαφών για χάρη της επίτευξης ειρήνης στην Ουκρανία αλλά και σε αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

