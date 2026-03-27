Ο Τραμπ βαρέθηκε τον πόλεμο στο Ιράν: «Δεν το μετανιώνει, αλλά θέλει να πάει παρακάτω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να χάνει σταδιακά το ενδιαφέρον του για τον πόλεμο στο Ιράν και να αναζητά ήδη την «επόμενη μέρα», σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Οργιώδες είναι το παρασκήνιο στην Ουάσινγκτον την ώρα που σήμερα (27.03.2026) αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην πρόταση Τραμπ, λέει το CBS.

Όπως μετέδωσε το δίκτυο MS NOW, ο αξιωματούχος – που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας – περιέγραψε τις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί «νίκης» ως «σε μεγάλο βαθμό υπερβολικές», τονίζοντας ότι πηγάζουν κυρίως από την επιθυμία του να τελειώσει η σύγκρουση στο Ιράν. Κι όλα αυτά την ώρα που ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είναι έξαλλος με τον Μπεναμίν Νετανιάχου λέγοντάς του ότι «πούλησες στον Τραμπ έναν εύκολο πόλεμο».

«Ο Τραμπ έχει αρχίσει να βαριέται λίγο με το Ιράν. Όχι ότι το μετανιώνει – απλώς βαριέται και θέλει να προχωρήσει», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Inside the White House, aides say Trump is already mentally moving on from the Iran conflict.



A senior official said:



“[Trump] is getting a little bored with Iran. Not that he regrets it or something — he’s just bored and wants to move on.”



Την ίδια ώρα, ο Τραμπ επανέρχεται συχνά τις τελευταίες ημέρες στο ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπάρχουν ενεργές διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι απλώς εξετάζει προτάσεις που έχει λάβει από την αμερικανική πλευρά.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς διαπραγματευτές «να σοβαρευτούν πριν να είναι αργά».

Παράλληλα, η στάση του εμφανίζεται αντιφατική: από τη μία πλευρά δηλώνει ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά κριθεί, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στις 7 Μαρτίου στο Truth Social, και από την άλλη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης και «κλίνει προς» χερσαία επιχείρηση

Σύμφωνα με το Axios, το Πεντάγωνο εξετάζει την αποστολή έως και 10.000 στρατιωτών στην περιοχή, με πιθανό στόχο – μεταξύ άλλων – την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Οι συγκρούσεις έχουν ήδη περιορίσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, ενώ επιθέσεις με drones και πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές εντείνουν τους φόβους για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Δεύτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι ο Τραμπ επιθυμεί να στρέψει την προσοχή του περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα και στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Από την πλευρά του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε με αυστηρό τόνο ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή. «Παρακολουθούμε στενά κάθε κίνηση των ΗΠΑ. Ό,τι κατέστρεψαν οι στρατηγοί δεν μπορούν να το διορθώσουν οι στρατιώτες – αντίθετα θα πέσουν θύματα των αυταπατών του Νετανιάχου. Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη γη μας», ανέφερε.

«Εδώ δεν μπορούν να υπερασπιστούν στρατιώτες στις βάσεις τους θα το κάνουν στο Ιράν;»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ εξαπέλυσε, μάλιστα, αιχμηρή κριτική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή τα σενάρια ανάπτυξης Αμερικανών πεζοναυτών στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο X, αμφισβήτησε την ικανότητα των ΗΠΑ να προστατεύσουν τα στρατεύματά τους, δηλώνοντας ότι δεν μπορούν καν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δυνάμεών τους στις υπάρχουσες βάσεις τους στην περιοχή, αφήνοντάς τους – όπως είπε – να παραμένουν κρυμμένοι σε ξενοδοχεία και πάρκα. Με ειρωνικό τόνο διερωτήθηκε πώς θα μπορούσαν να τους προστατεύσουν εάν επιχειρούσαν στο ιρανικό έδαφος.

Η τοποθέτησή του θεωρείται έμμεση προειδοποίηση, τη στιγμή που αμφίβια πολεμικά πλοία και χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες και ναύτες φέρονται να ετοιμάζονται για ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει προς το παρόν να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, αξιωματούχοι του Πενταγώνου εξετάζουν πιθανά σενάρια για την επόμενη φάση της σύγκρουσης, τα οποία περιλαμβάνουν ακόμη και αποστολή στρατευμάτων με στόχο την κατάληψη συγκεκριμένων θέσεων εντός του Ιράν, όπως ανέφεραν πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων.