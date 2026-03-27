Οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ – Βανς κατά Νετανιάχου για δήθεν «εύκολο» πόλεμο κόντρα στην Τεχεράνη

Ισραήλ: «Έχουμε καταρρίψει το 90% των drones του Ιράν και της Χεζμπολάχ»

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έχει αναχαιτίσει πάνω από 90% των drones που εκτοξεύτηκαν από την Χεζμπολάχ και το Ιράν, λένε οι IDF.

Μάλιστα, δημοσιεύτηκαν στιγμιότυπα από περιστατικά όπου ιρανικά drones καταρρίφθηκαν.

Στη συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης, οι IDF υπογραμμίζουν ότι θα αυξήσουν τις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου.