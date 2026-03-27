Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν και πως προχωράνε καλά, ωστόσο η Τεχεράνη διαψεύδει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται. Σύμφωνα με το CBS οι ΗΠΑ αναμένουν ακόμη και σήμερα (27/03/2026) την απάντηση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην περιοχή. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις σε Βηρυτό, Τεχεράνη και Τελ Αβίβ με το IDF να δηλώνει πως βρήκε όπλα της Χεζμπολάχ σε σχολείο του Λιβάνου. Δείτε εδώ όλα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες στην πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ – Βανς κατά Νετανιάχου για δήθεν «εύκολο» πόλεμο κόντρα στην Τεχεράνη
Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έχει αναχαιτίσει πάνω από 90% των drones που εκτοξεύτηκαν από την Χεζμπολάχ και το Ιράν, λένε οι IDF.
Μάλιστα, δημοσιεύτηκαν στιγμιότυπα από περιστατικά όπου ιρανικά drones καταρρίφθηκαν.
Στη συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης, οι IDF υπογραμμίζουν ότι θα αυξήσουν τις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου.
Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 770 μαχητές της Χεζμπολάχ, από την έναρξη των συγκρούσεων με την σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου στις 2 Μαρτίου 2026.
Σύμφωνα με τους IDF, σε αυτούς περιλαμβάνονται εκατοντάδες μέλη της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν.
Ο αριθμός περιλαμβάνει μόνο μέλη που οι Ισραηλινοί αξιωματικοί πληροφοριών έχουν ταυτοποιήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μαχητών της Χεζμπολάχ είναι πιθανώς υψηλότερος,, λένε αξιωματούχοι του IDF.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ