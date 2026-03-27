Οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση του Ιράν στο σχέδιο Τραμπ – Βανς κατά Νετανιάχου για δήθεν «εύκολο» πόλεμο κόντρα στην Τεχεράνη

Τζέι Ντι Βανς / REUTERS / Jonathan Ernst
Σπύρος Πλουμίδης , Αθηνά Σκορδιαλού , Μαρία Αρβανίτη , Άρης Δημητράτος , Ανδρέας Μορφόπουλος

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν και πως προχωράνε καλά, ωστόσο η Τεχεράνη διαψεύδει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται. Σύμφωνα με το CBS οι ΗΠΑ αναμένουν ακόμη και σήμερα (27/03/2026) την απάντηση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην περιοχή. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις σε Βηρυτό, Τεχεράνη και Τελ Αβίβ με το IDF να δηλώνει πως βρήκε όπλα της Χεζμπολάχ σε σχολείο του Λιβάνου. Δείτε εδώ όλα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες στην πόλεμο στη Μέση Ανατολή. 

18:03 | 27.03.2026
Τεχεράνη
CBS: Μέσα στην ημέρα η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ
Η ιρανική αντιπρόταση πιθανότατα θα σταλεί μέσω διαμεσολαβητών όπως ενημερώθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ
18:01 | 27.03.2026
Ισραήλ: «Έχουμε καταρρίψει το 90% των drones του Ιράν και της Χεζμπολάχ»

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έχει αναχαιτίσει πάνω από 90% των drones που εκτοξεύτηκαν από την Χεζμπολάχ και το Ιράν, λένε οι IDF.

Μάλιστα, δημοσιεύτηκαν στιγμιότυπα από περιστατικά όπου ιρανικά drones καταρρίφθηκαν.

Στη συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης, οι IDF υπογραμμίζουν ότι θα αυξήσουν τις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της φιλοϊρανικής οργάνωσης του Λιβάνου.

18:01 | 27.03.2026
Ισραήλ: Έχουμε σκοτώσει πάνω από 770 μαχητές της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχει σκοτώσει τουλάχιστον 770 μαχητές της Χεζμπολάχ, από την έναρξη των συγκρούσεων με την σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου στις 2 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τους IDF, σε αυτούς περιλαμβάνονται εκατοντάδες μέλη της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν.

Ο αριθμός περιλαμβάνει μόνο μέλη που οι Ισραηλινοί αξιωματικοί πληροφοριών έχουν ταυτοποιήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μαχητών της Χεζμπολάχ είναι πιθανώς υψηλότερος,, λένε αξιωματούχοι του IDF.

18:00 | 27.03.2026
Ο Τραμπ βαρέθηκε τον πόλεμο στο Ιράν: «Δεν το μετανιώνει, αλλά θέλει να πάει παρακάτω»
Οργιώδες παρασκήνιο στην Ουάσινγκτον
18:00 | 27.03.2026
Έξαλλος ο Βανς με τον Νετανιάχου: Μας «πούλησες» έναν εύκολο πόλεμο και αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Σήμερα η απάντηση του Ιράν στην πρόταση Τραμπ λέει το CBS
Παρά τα όσα λέγονται ο Τραμπ «κλίνει προς» χερσαία επιχείρηση - Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν
17:59 | 27.03.2026
Η Ουκρανία και η Σαουδική Αραβία συνδέονται με στρατηγικές σχέσεις
Στόχος της συμφωνίας είναι η Ουκρανία να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία στην ανάπτυξη όλων των απαραίτητων στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας που λείπουν αυτή την στιγμή για την «αντιμετώπιση των Shahed και άλλων drone
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Saud bin Mishaal bin Abdulaziz
