Ο Τραμπ χλευάζει τον τρόπο ομιλίας του Μπάιντεν, μιμείται ακόμα και τον βήχα του – «Μόλις έπιασε νέο πάτο ηθικά»

Μετά τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε και τον Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Detroit Economic Club, στο Μίσιγκαν, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, επιχείρησε να σατιρίσει τον τρόπο ομιλίας του Δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, μιμούμενος ακόμα και τον βήχα του, ωστόσο η αίθουσα αντί να γελάσει, όπως ίσως θα περίμενε ο Τραμπ, πάγωσε.

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ έστρεψε για άλλη μια φορά τα πυρά του κατά του Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενος στις ομιλίες του και ιδιαίτερα στη συνήθειά του να βήχει πριν ξεκινήσει να μιλάει.

«Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι ο Τζο πάντα έβηχε πριν από μια ομιλία;» είπε χαρακτηριστικά, πριν αναφερθεί στην ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους: «Στο State of the Union πάει και κάνει…», είπε, διακόπτοντας για να μιμηθεί έντονο βήχα.

Αντί όμως για γέλια, η αντίδραση του ακροατηρίου ήταν μια σχεδόν απόλυτη σιωπή.

Παρά την αμήχανη ατμόσφαιρα, ο Τραμπ συνέχισε, χαρακτηρίζοντας τις ομιλίες του Μπάιντεν «πολύ σύντομες», για να προσθέσει: «Αν και τη μία φορά τον είχαν περιποιηθεί αρκετά καλά».

Και ο Τραμπ δεν σταμάτησε εκεί. Επανερχόμενος σε παλαιότερη ομιλία του Μπάιντεν, δήλωσε: «Θυμάστε που ήταν σαν χαρταετός; Αιωρούταν. Ήταν εκεί πάνω, πολύ ψηλά. Δεν…», είπε, πριν συνεχίσει:

«Ήταν κακή ομιλία. Αλλά τέλος πάντων, την ολοκλήρωσε, ξέρετε. Την ολοκλήρωσε. Αν αυτό λέγεται ότι την ολοκλήρωσε».

Τα σχόλια προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη αμηχανία στο ακροατήριο, ιδίως καθώς ο Μπάιντεν δίνει μάχη με τον καρκίνο, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει δεχθεί επανειλημμένα κριτική για την ηλικία και τη φυσική του κατάσταση, καθώς είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που ορκίστηκε ποτέ πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αντιδράσεις στα social media

Το βίντεο διαδόθηκε αστραπιαία στα social media, με πολλούς χρήστες να «στολίζουν» τον Τραμπ.

Ένας χρήστης στην πλατφόρμα X έγραψε: «Η αποσβολωμένη σιωπή του ακροατηρίου τα λέει όλα…» ένας άλλος συνόδευσε το απόσπασμα με τη λεζάντα: «Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις έπιασε νέο πάτο ηθικά» κι ένας τρίτος έγραψε: «Εξευτελίζει τον εαυτό του και ολόκληρη την Αμερική κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του».

Όταν ο Τραμπ χλεύασε δημόσια τον Μακρόν

Σε μια πρωτοφανή επίδειξη χλευασμού απέναντι σε ξένο ηγέτη, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε δημόσια λεπτομέρειες από φερόμενη συνομιλία του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο της διαπραγμάτευσης.

TRUMP plays hardball with French President Macron on drug prices:



“I said ok here’s the story, Emmanuel. If on Monday you have’t agreed to every single thing that we want, I’m putting a 25% tariff on every thing coming out of France!”



“He said, ‘no, no, no, no, you can not do… pic.twitter.com/25wEXMdS1d — Fox News (@FoxNews) January 6, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι άσκησε ασφυκτική πίεση στον Μακρόν, απαιτώντας η Γαλλία να αυξήσει δραστικά τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ενώ φέρεται να τον απείλησε με την επιβολή εκτεταμένων δασμών στις γαλλικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα δεν δίστασε να μιμηθεί ειρωνικά τον Γάλλο πρόεδρο σε ένα εξοργιστικό βίντεο.

«Αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχεις συμφωνήσει σε όλα όσα θέλουμε, θα επιβάλω δασμό 25% σε όλα τα προϊόντα από τη Γαλλία», είπε ο Τραμπ.

Σε ιδιαίτερα υποτιμητικό τόνο, ο Τραμπ μιμήθηκε τον Μακρόν χρησιμοποιώντας και ειρωνικά μια ελαφριά γαλλική προφορά, λέγοντας ότι τελικά υποχώρησε και του είπε: «Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι του απάντησε: «Μπορώ να το κάνω. Και θα το κάνω. Ακόμα και για λόγους εθνικής ασφάλειας θα το κάνω, αλλά αυτό είναι για λόγους ιατρικής ασφάλειας.»

Στη συνέχεια ο Τραμπ στο ίδιο ειρωνικό ύφος είπε ότι ο Μακρόν του απάντησε: «Ντόναλντ, σύμφωνοι. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλετε, θα το ήθελα πολύ θα ήταν τιμή μου. Ό,τι θέλετε. Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον κόσμο, σε ικετεύω».