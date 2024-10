Ο τυφώνας Μίλτον ξήλωσε την οροφή γηπέδου στη Φλόριντα

Ο τυφώνας – τέρας έφτασε στη Φλόριντα, με ανέμους πάνω από 205 χλμ/ώρα να χτυπούν τα παράλια της περιοχής. Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC) ενημέρωσε πως ο τυφώνας Μίλτον έφθασε κοντά στη νήσο Σιέστα Κι.

Εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, ο Μίλτον εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε πως αναμένεται να είναι «ένας από τους πιο καταστροφικούς τυφώνες στη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα».

Ανεμοστρόβιλοι πέρασαν από την κομητεία Σεντ Λούσι, ενώ τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν αναφορές για επιπλέον νεκρούς.

Ο κυκλώνας Μίλτον πέρασε με σφοδρότητα από την περιοχή του Κόλπου της Τάμπα το βράδυ της Τετάρτης σχίζοντας τη στέγη του θολωτού σταδίου πολλαπλών χρήσεων Tropicana Field, που βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα και είναι η έδρα της αμερικανικής επαγγελματικής ομάδας μπέιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις.

Κομμάτια της στέγης του σταδίου παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό WFTS-TV στην Τάμπα, δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες στο στάδιο.

Το ίδιο στάδιο, χρησιμοποιούνταν ως βάση των σωστικών συνεργείων πρώτης ανάγκης που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για την αντιμετώπιση του Μίλτον.

Πάνω από 1,4 εκατ. νοικοκυριά βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από τις 10 το βράδυ της Τετάρτης (9.10.2024), σύμφωνα με το poweroutage.us.

Οι περισσότεροι πολίτες έχουν εγκαταλείψει την εκτεταμένη περιοχή, ενώ όσοι έμειναν πίσω καλούνται να βρουν καταφύγιο. Ρεπόρτερ μεταδίδουν πως οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες που επέλεξαν να μείνουν στην παράκτια Φλόριντα να γράψουν στο σώμα τους το όνομα τους και το όνομα του πλησιέστερου συγγενή τους…

Live εικόνα από τη Φλόριντα:

Σύμφωνα με το NBC, πάνω από 125 σπίτια έχουν ήδη καταστραφεί από το πέρασμα του τυφώνα.

Ερημωμένοι δρόμοι, κτίρια σφραγισμένα με ξύλινες σανίδες και σακιά με άμμο… Η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του ισχυρού τυφώνα Μίλτον στη Φλόριντα των ΗΠΑ έχει αρχίσει.

Δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Έλεν, ο Μίλτον – μια «θανατηφόρα και καταστροφική καταιγίδα», όπως υπογράμμισε η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) Ντιάν Κρίσγουελ – απειλεί το νοτιοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

UPDATE: About 2 miles south of me this is what Fort Myers Beach looks like right now as Hurricane Milton’s surge comes in.



This area can not catch a break after Ian 2 years ago and Helene 2 weeks ago. pic.twitter.com/ZwdcaAhQqR