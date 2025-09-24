Ο τυφώνας Ραγκάσα σαρώνει την Κίνα: Εικόνες καταστροφής στο Χονγκ Κονγκ, τεράστιες πλημμύρες σε πολλές πόλεις

Πρόκειται για έναν μεγα-κυκλώνα που έφτασε την Τετάρτη (24.09.2025) στις ακτές της νότιας Κίνας. Σύμφωνα με την κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία, ο κυκλώνας έπληξε το νησί Χαϊλίνγκ, στην πόλη Γιανγκτζιάνγκ (επαρχία Γκουανγκντόνγκ), γύρω στις 17:00 (τοπική ώρα). Ισχυροί άνεμοι ταρακούνησαν κτίρια, ξήλωσαν πινακίδες και ξερίζωσαν δέντρα.

Πριν φτάσει στην Κίνα, ο τυφώνας είχε πλήξει την Ταϊβάν, όπου η κατάσταση παραμένει επίσης δραματική. Στην κοινότητα Γκουανγκφού, η υπερχείλιση μιας λίμνης βύθισε μέρος της πόλης, παρασύροντας δρόμους, κατοικίες και οχήματα.

Δεκαεπτά κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στους επάνω ορόφους των σπιτιών τους. «Το νερό ήρθε σαν τσουνάμι», αφηγήθηκε ένας πλημμυροπαθής που βρήκε το αυτοκίνητό του πεταμένο μέσα στο σαλόνι του. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κύματα να σπάνε τα τζάμια της εισόδου ενός ξενοδοχείου στο Χονγκ Κονγκ και να εισβάλλουν στο κτίριο.

Αντιπαράθεση γύρω από τις προειδοποιήσεις

Ο πρωθυπουργός Τσο Γιουνγκ-τάι διέταξε έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι εντολές εκκένωσης εφαρμόστηκαν σωστά. Αναγνώρισε ότι πολλά θύματα δεν απομακρύνθηκαν εγκαίρως, κάνοντας λόγο για μια «τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί». Ο αριθμός των αγνοουμένων, που αρχικά ανερχόταν σε 152, μειώθηκε τελικά σε 17 μετά τον εντοπισμό επιζώντων.

Οι αρχές της Ταϊβάν τόνισαν ότι σχεδόν 60 εκατομμύρια τόνοι νερού διέφυγαν από τη λίμνη, ποσότητα ίση με 36.000 ολυμπιακές πισίνες. Ο στρατός ανέπτυξε 340 στρατιώτες για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις καταφθάνουν από άλλες επαρχίες.

Αυτή η καταστροφή θυμίζει τον φονικό τυφώνα Μορακότ του 2009, που προκάλεσε τον θάνατο περίπου 700 ανθρώπων στη νότια Ταϊβάν. Δεκαέξι χρόνια αργότερα, η Ταϊβάν βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με μια ανθρώπινη τραγωδία και εκτεταμένες καταστροφές, παρά τα συνήθη μέτρα πρόληψης.