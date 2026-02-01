Κόσμος

«Ο Τζέφρι Επστάιν έστειλε στον πρίγκιπα Άντριου 20χρονη για ερωτικό ραντεβού, της πρόσφεραν τσάι και ξενάγηση στο Μπάκιγχαμ» – Η καταγγελία του δικηγόρου της

«Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου. Και μετά από μια νύχτα μαζί του, της έκαναν ακόμη και ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ»
Ο πρίγκιπας Άντριου
Ο πρίγκιπας Άντριου / AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για τον πρίγκιπα Άντριου και τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο από τη Δικαιοσύνη για παιδεραστία, χρηματιστή, Τζέφρι Επστάιν. Ένα σκάνδαλο που είχε ως αποτέλεσμα ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ΄της Αγγλίας, να χάσει όλους τους τίτλους του.

Και ενώ ο παγκόσμιος σάλος μετά τη δημοσιοποίηση αρχείων για το σκάνδαλο Επστάιν συνεχίζεται, μια ακόμα γυναίκα καταγγέλλει στο BBC, μέσω του δικηγόρου της, πως ο χρηματιστής την είχε στείλει στη Μεγάλη Βρετανία όταν ήταν 20 χρονών για ερωτικό ραντεβού με τον πρίγκιπα Άντριου.

Η ερωτική συνάντηση μεταξύ τους φέρεται να έγινε στην πρώην κατοικία του Άντριου, το Royal Lodge, το 2010. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δικηγόρο της καταγγέλλουσας, Μπραντ Έντουαρντς, μετά από μια νύχτα με τον Άντριου, η πελάτισσά του ισχυρίζεται ότι της προσφέρθηκε ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και τσάι.

«Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον πρίγκιπα Άντριου. Και μετά από μια νύχτα μαζί του, της έκαναν ακόμη και ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος. Η πλευρά του Άντριου Μαουντμπάτεν – Ουίνδσορ, όπως αποκαλείται πλέον ο πρώην πρίγκιπας, δεν έχει σχολιάσει την καταγγελία.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ καταγράφει τα ονόματα των επισκεπτών, ωστόσο το BBC αναφέρει πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την επίσκεψη της γυναίκας χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Ο Μπραντ Έντουαρντς εκπροσωπεί περισσότερα από 200 θύματα του Έπσταϊν σε όλο τον κόσμο και εκπροσώπησε και τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία ισχυρίστηκε ότι την έστειλαν στο Λονδίνο για να κάνει σεξ με τον Άντριου το 2001, όταν ήταν 17 ετών.

Η Τζιουφρέ είπε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ με τον Άντριου δύο ακόμη φορές μεταξύ 2001 και 2002, μία φορά στη Νέα Υόρκη και μία φορά στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική.

Ο δικηγόρος ανέφερε επίσης στο BBC πως υπήρξε επικοινωνία μεταξύ της πελάτισσάς του και του Άντριου πριν από την ερωτική συνάντηση.

Ο Έντουαρντς δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με «κάποιους νομικούς συμβούλους» του Άντριου στις ΗΠΑ, αλλά σημείωσε πως «φαίνεται να έχει αποκοπεί από τους δικηγόρους του».

Οι επικοινωνίες, κατά τον δικηγόρο, σταμάτησαν μετά την επίσημη αφαίρεση των τίτλων και των τιμητικών διακρίσεων του Άντριου από τον βασιλιά Κάρολο, τον Οκτώβριο του 2025.

