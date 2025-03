Ο Τζέι Ντι Βανς αρνείται ότι προσέβαλε τη Γαλλία και τη Βρετανία για την ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς αρνήθηκε σήμερα (4/3/25) πως μίλησε με ασέβεια για τη Βρετανία και τη Γαλλία περιγράφοντας μια σχεδιαζόμενη ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία έως 20.000 στρατιωτών από κάποια «τυχαία χώρα που δεν έχει πολεμήσει σε έναν πόλεμο εδώ και 30-40 χρόνια».

Τα σχόλια του Τζέι Ντι Βανς σχετικά με μια σχεδιαζόμενη ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη, υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας, είχαν ως αποτέλεσμα πολιτικοί και βετεράνοι και στις δύο χώρες να πουν πως προσβάλλει εκατοντάδες στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Ο Βανς είπε πως είναι «υπερβολικά ανέντιμο» να υπαινίσσεται κανείς πως εκείνος αποδοκίμασε τα βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα στις δηλώσεις του, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που παραχώρησε χθες (3/3/25) στο Fox News.

«Δεν αναφέρω καν το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία στο απόσπασμα, δύο χώρες που πολέμησαν με θάρρος στο πλευρό των ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια…», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

This is absurdly dishonest.



I don’t even mention the UK or France in the clip, both of whom have fought bravely alongside the US over the last 20 years, and beyond. https://t.co/hrkb5pTV8p